في_إفريقيا - تقرير في الجول.. احذر يا أهلي هذا اللاعب ' يعرفه صالح جمعة جيدا '

إضافة إلى أنه صانع الخطورة الأبرز في فريق ريكرياتيفو، قادر على المراوغة مستغلا سرعته ومهارته لدرجة تجعل دفاع الخصم قلقا باستمرار.

إنه ألفريدو ريبيرو أو "فريدي"، صاحب القميص رقم 16 في ريكرياتيفو.

الجناح الأيمن للفريق الأنجولي ربما يكون أخطر عناصر ناديه حين يحل ضيفا على الأهلي السبت في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

إذا استرجعنا شريط مباراة الذهاب التي فرط الأهلي في الفوز بها، سنجد أن معظم الفرص الخطيرة التي أتحيت للمضيف كان ورائها هذا اللاعب.

فهو شديد الإتقان للكرات العرضية سواء من كرة ثابتة أو متحركة.

فهو الاختصاصي الأول بفريقه في الكرات الثابتة سواء الركلات الحرة أو الركنية.

جناح

فريدي يشغل مركز الجناح الأيمن لفريق ريكرياتيفو، وعلى الأهلي أن يحذر من سرعته ومهارته حين يتقدم ظهيره الأيسر صبري رحيل إلى الأمام.

والسبب تستطيع مشاهدته في هذا الفيديو.

شاهد كيف مر فريدي بمنتهى السهولة من رحيل ورمضان صبحي وقام بكرة عرضية شديدة الخطورة إضافة لاتقانه الكرات الثابتة.

إذا توفرت المساحات لهذا اللاعب في لقاء العودة فربما يسبب مشكلات كثيرة لدفاع الأهلي الذي لابد ألا يستقبل هدفا حتى لا تتعقد أموره في الطريق نحو ثمن النهائي.

وبالإضافة لتأثيره الكبير على الصعيد الهجومي لفريقه فإنه يساهم بشكل كبير في إجهاض هجمات المنافسين.

ففي لقاء الذهاب أمام الأهلي كان ثاني أكثر لاعبي فريقه قطعا للكرة، استخلصها من لاعبي الأحمر 8 مرات مثله مثل زملائه الثلاثة إدي وداريو وبويوم.

صالح جمعة

لاعب واحد فقط من الأهلي واجه فريدي من قبل هو صالح جمعة، لاعب ناسيونال ماديرا السابق.

تقابلا مرتين، الأولى في الدور الثاني من الدوري البرتغالي موسم 2013-2014، تفوق جمعة 2-صفر على بيلينينسش وسجل هدف فريقه الثاني بعد دخوله بديلا لمواطنه علي غزال.

أما الثانية فكانت بعدها بـ6 أشهر وتفوق فيها البرتغالي-الأنجولي فريدي بنتيجة 3-1 وسجل الهدف الثالث.