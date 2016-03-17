مدرب المقاصة يكشف خطة ضرب دون بوسكو بملعبه

استقر إيهاب جلال المدير الفني لمصر للمقاصة على تطبيق خطة مختلفة في مباراة الإياب أمام دون بوسكو الكونغولي في دور الـ32 لكأس الكونفدرالية.

وأوضح حمد إبراهيم مدرب المقاصة "الجهاز الفني سيطبق خطة مختلفة عن لقاء الذهاب، وإجراء تعديلين على التشكيلة الأساسية".

وأضاف عبر إذاعة الشباب والرياضة "المنافس سيعتمد على الكرات الطولية، ونخطط لخلق مساحة 30 ياردة خلف خط دفاعه سواء في العمق أو الطرفين، ونسبب لهم مشكلة في الهجمات المرتدة".

وأشار إلى أن كل لاعبي المقاصة جاهزين لخوض اللقاء، باستثناء حسين الشحات الذي تم استبعاده في اللحظات الأخيرة لشكواه من التهابات في الحوض، وغادر مطار القاهرة قبل السفر البعثة بدقائق.

ويرى حمد إبراهيم أن الهدف الذي سكن شباك المقاصة في مباراة الذهاب، سيمنح لاعبي الفريق الفيومي دفعة معنوية للإصرار بقوة على التأهل لدور الـ16.

وكان المقاصة فاز ذهابًا بنتيجة 3-1 في الفيوم، وكان افتتح أول مشاركة له في تاريخه بالفوز ذهابًا وإيابًا على الدفاع الإثيوبي 1/3 و0/3.