بالصور.. وقفة احتجاجية لـ"متضررى زرزارة" ببورسعيد

نظم العشرات من أهالى منطقة "زرزارة القديمة" ببورسعيد وقفة احتجاجية أمام ديوان عام المحافظة بحى الشرق؛ وذلك للمطالبة بوحدات سكنية حكومية.

كانت إدارة التسكين بمحافظة بورسعيد، قد أعلنت نتيجة فحص 1345 حالة من المساكن العشوائية بمنطقة زرزارة بحى الضواحى الأسبوع الماضى، وأوضحت فى بيان لها عدم أحقية 635 منهم وتبين بعد فحص ملفاتهم حصولهم سابقًا على وحدات سكنية على حد وصف بيان إدارة التسكين.

وحفظت إدارة التسكين 190 حالة نظرًا لأنهم لم يتقدموا بأى مستندات خلال الموعد المحدد مسبقًا للفحص، وطلبت من أصحاب 34 ملف التوجه إلى وحدة معلومات التسكين بالديوان العام بالدور السابع لاستكمال بياناتهم.

وأشار بيان ادارة التسكين إلى إعلان أسماء المستحقين وباقى النتائج تباعًا فور الانتهاء من عمليات الفحص خلال الأسبوع المقبل.

وأكد المحتجون أن لهم حق فى تخصيص وحدات سكنية حكومية –على حد وصفهم– وأن المحافظة منحتهم خطابات تخصيص منذ أكثر من عامين ولكن دون جدوى، وأشاروا إلى أنهم لا يملكون وحدات سكنية حكومية.

يذكر أنه قد تداولت بعض الأنباء بالمحافظة عن حصول عدد من متضررى زرزارة من دائمى الاحتجاجات على شقة وأكثر من المحافظة؛ بينما أوضح آخرون أن منهم من لم يحصل على وحدة سكنية قط.

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