بالصور.. صيدلة جامعة قناة السويس تحتفل بتنصيب اتحاد طلابها

نظمت كلية الصيدلة بجامعة قناة السويس، اليوم الخميس، حفلاً لتنصيب اتحاد الكلية تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة، وإشراف عام الدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور ياسر مصطفى عميد كلية الصيدلة والدكتورة دينا أبو المعاطى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وشمل الحفل تكريم الطلاب المتفوقين من الفرق الدراسية المختلفة، وذلك بهدف رفع الروح المعنوية للطلاب، والتأكيد على أهمية ودور الطالب فى هذه المرحلة، وما بعدها، حيث التخرج من الكلية.

وأعربت الدكتورة دينا أبو المعاطى عن سعادتها لتواجدها مع الطلاب اليوم، مثنية على الدور الذى قام به طلاب الاتحاد خلال الفترة من بعد توليهم الاتحاد.

وأكدت وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن دور اتحاد الطلاب الأساسى هو خدمة الطلاب وتشجيعهم على المشاركة فى الأنشطة المختلفة، وتشجيعهم على التفوق الدراسى وتدعيم روح الإبداع والابتكار، و تدعيم روح الأسرة داخل مجتمع الجامعة والتعبير عن فكر الطلاب فى إطار مسئولية مزدوجة، والتأكيد على بناء الشخصية المصرية القادرة على مواجهة تحديات المستقبل وإعداد جيل من العلماء من خلال برامج العناية بالمتفوقين.

وقامت الدكتور دينا أبو المعاطى، بتسليم الأوشحة لطلاب الاتحاد الجديد؛ وهم الطالب محمد رزق رئيس الاتحاد، والطالب أحمد صلاح نائبا لرئيس الاتحاد، وزينب عبد الحليم محمود أمين اللجنة العلمية والتكنولوجية وأمنية محمد أمين مساعد اللجنة، والطالب وليد عبد المنعم أمين اللجنة الاجتماعية وإبراهيم أحمد على أمين مساعد اللجنة، والطالب محمود السيد علوانى أمين اللجنة الرياضية وأمنية مصطفى حمادى أمين مساعد اللجنة، والطالبة هدى سليمان أمين اللجنة الثقافية والعلمية، ومحمد أحمد عبد الجواد أمين مساعد اللجنة، والطالبة ريم يحى أمين لجنة الرحلات والطلبة منة يسرى أمين مساعد اللجنة، والطالب شريف عزت أمين اللجنة والطالبة نوران رضا أمين مساعد اللجنة، والطالب مصطفى خالد أمين لجنة الجوالة، والطالب أحمد عبد العزيز أمين مساعد الجوالة.

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