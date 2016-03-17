الصحة الفلسطينية: تم التعرف على 12 ضحية لحادث حافلة المعتمرين

>أعلن مدير عام الطوارئ بوزارة الصحة الفلسطينية، باسم الريماوي، اليوم الخميس، أنه تم التعرف على 12 شهيدًا من ضحايا حادث انقلاب حافلة المعتمرين، الذى وقع على الحدود الأردنية - السعودية ، مساء أمس الأربعاء، وأدى إلى وفاة 16 معتمرًا، وإصابة 34 آخرين.

وأضاف الريماوى أن عددًا من أسر الضحايا وصل إلى الأردن، للتعرف على جثامين ذويهم، حيث تم التعرف على 12 جثمانًا، والجثامين الأربعة المتبقية بانتظار وصول ذويهم للتعرف عليها.

وتطرق إلى مشكلة فقدان وثائق الضحايا اللازمة لنقل جثامينهم إلى الوطن، مؤكدًا أن مدير عام المعابر، نظمى مهنا، يعمل مع وزارة الشؤون المدنية لاستصدار وثائق رسمية لأصحاب الجثامين المعروفة هوياتهم.

ولفت الريماوى إلى أن هناك 6 إصابات حرجة لمعتمرين تم نقلهم إلى مستشفى "المدينة الطبية" فى العاصمة الأردنية عمان، يشار إلى أن الرئيس الفلسطينى محمود عباس أعلن، اليوم الخميس، الحداد العام ليوم واحد، على أرواح شهداء الحادث، على أن تنكس الأعلام على المقار الحكومية.