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ارتفاع قتلى غارات التحالف يوم الثلاثاء على محافظة حجة باليمن إلى 119 قتيلا

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ارتفاع قتلى غارات التحالف يوم الثلاثاء على محافظة حجة باليمن إلى 119 قتيلا ارتفاع قتلى غارات التحالف يوم الثلاثاء على محافظة حجة باليمن إلى 119 قتيلا

>أعلنت الامم المتحدة الخميس ان غارات جوية للتحالف العربى بقيادة استهدفت الثلاثاء محافظة حجة التى يسيطر عليها المتمردون الحوثيون فى شمال اليمن، ادت الى مقتل 119 شخصا على الاقل، بينهم 22 طفلا.

واعرب القائم باعمال الممثل المقيم لمنظمة الامم المتحدة للطفولة (يونيسيف) فى بيان صحافى عن استنكاره "وبشدة الهجوم الدموى الذى استهدف سوق الخميس فى مديرية المصطبة-محافظة حجة امس الاول، حيث تفيد البيانات الاولية الواردة من فريق العمل القطرى حول المتابعة والرصد الى سقوط ما لا يقل عن 166 اصابة 119 قتيلا و47 جريحا، منهم 22 طفلا لقوا مصرعهم"، اى بزيادة ملحوظة عن الحصيلة التى اوردتها سابقا مصادر قبلية، والبالغة 41 شخصا معظمهم من المتمردين.

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مصر 365

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