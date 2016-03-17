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بوتين: 2.87 مليون دولار تكلفة عمليتنا العسكرية فى سوريا خلال 167 يوما

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بوتين: 2.87 مليون دولار تكلفة عمليتنا العسكرية فى سوريا خلال 167 يوما بوتين: 2.87 مليون دولار تكلفة عمليتنا العسكرية فى سوريا خلال 167 يوما

أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين الخميس، أن تكلفة العملية العسكرية فى سوريا والتى استمرت 167 يوما تبلغ 2.87مليون دولار، مشيرا إلى أن هذا تمويل نفذ بشكل رئيسى ضمن القدرات المالية لوزارة الدفاع الروسية.

وقال بوتين- أثناء مراسم تكريم عدد من العسكريين والخبراء الروس، الذين شاركوا فى العملية الجوية الروسية بسوريا، حسبما ذكرة قناة (روسيا اليوم) - "تطلبت العملية العسكرية فى سوريا تكاليف معينة، ولكن معظمها تم توفيره من قبل أموال وزارة الدفاع المدرجة فى ميزانيتها لعام 2015 المخصصة لإجراء مناورات وتدريبات قتالية والبالغ حوالى 33 مليار روبل (حوالى 478 مليون دولار)".

وتابع "قمنا بإعادة توجيه هذه الموارد المالية لتمويل الوحدات (الروسية) فى سوريا"، منوها بأنه بعد العملية فى سوريا هناك حاجة لمصاريف إضافية لسد النقص فى الذخيرة وإصلاح المعدات.

وأطلقت روسيا عمليتها الجوية فى سوريا فى 30 سبتمبر الماضى، وذلك بموجب طلب رسمى تقدمت به دمشق لموسكو.
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مصر 365

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