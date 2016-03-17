الإمارات وقطر يؤكدان حرصهما على دعم العمل الخليجى المشترك

أكد ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثانى، حرص البلدين على التعاون مع الأشقاء فى دول المجلس، لدعم جهود العمل الخليجى المشترك.

وذكرت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية، اليوم الخميس، أن ذلك جاء خلال استقبال أمير قطر فى أبوظبى حيث يقوم بزيارة أخوية للإمارات، بحث خلالها الطرفان العلاقات الأخوية وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وأشارت القناة إلى أنه جرى خلال اللقاء تناول مجمل الأحداث والتطورات على الساحة العربية والإقليمية والدولية، واستعراض وجهات النظر والتشاور حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

>