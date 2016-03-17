بوتين: روسيا تستطيع العودة بقوة إلى سوريا خلال ساعات

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس إن نجاح بلاده العسكري في سوريا سمح له بإصدار أوامر بسحب جزئي للقوات لكنه شدد على أن الكرملين قادر على تعزيز تواجده مرة أخرى خلال ساعات وأنه سيواصل شن غارات جوية.

وفي كلمة بالكرملين بعد ثلاثة أيام من إعلان قرار الانسحاب قال الرئيس الروسي إن القوة الصغيرة التي أبقى عليها لدى أوثق حلفائه في الشرق الأوسط كبيرة بدرجة كافية لمساندة القوات الموالية للرئيس السوري بشار الأسد في مواصلة تقدمها.

وبحسب رويترز قال بوتين أمام أكثر من 700 جندي وضابط خلال حفل بالكرملين “إنني متأكد من أننا سنشهد انتصارات جديدة ومهمة في القريب العاجل.” معربا عن أمله في أن تستعيد القوات الحكومية تدمر قريبا.

وأضاف أن القوات الروسية ستواصل تنفيذ غارات جوية ضد تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة ذراع تنظيم القاعدة في سوريا وغيرهما من الجماعات الإرهابية كما ستستمر في تقديم مجموعة واسعة من المساعدات للقوات الحكومية.

ورغم تأكيده على تفضيل روسيا لحل دبلوماسي للصراع عبر المفاوضات قال بوتين إن موسكو تستطيع بسهولة تعزيز قواتها مرة أخرى.

وقال بوتين “إذا اقتضى الأمر ففي خلال ساعات بمعنى الكلمة تستطيع روسيا زيادة قوتها في المنطقة إلى حجم يتناسب مع تطورات الموقف هناك واستخدام كل ترسانة القدرات المتاحة تحت تصرفنا.”

وسعى بوتين للتقليل من ِشأن أي حديث عن وجود خلاف مع دمشق وقال إن الانسحاب جرى بالاتفاق مع الأسد.

كان الزعيم الروسي أمر يوم الاثنين بسحب معظم القوات الروسية من سوريا وذلك بعد خمسة أشهر من توجيه ضربات جوية قائلا إن الكرملين أنجز معظم أهدافه.

وقال فيكتور بونداريف قائد سلاح الطيران الروسي في مقابلة مع صحيفة كمسمولسكايا برافدا نشرت يوم الخميس أن روسيا ستكمل سحب أغلب قوتها الجوية في سوريا في أي وقت قبل نهاية الأسبوع الجاري.