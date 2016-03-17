مذيع سكاي لـ في الجول: فينجر داهية لأنه ضم النني.. وكان نجما لـ3 أسباب

"انضم إلى أرسنال منذ فترة صغيرة، لكنه كان واحدا من أفضل لاعبي فريقه ضد برشلونة" هكذا أثنى كريس سكودر مذيع شبكة "سكاي سبورتس" لـFilGoal.com على ما قدمه محمد النني نجم المدفعجية ضد البلوجرانا.

وكان النني قد سجل هدف فريقه في خسارة أرسنال أمام برشلونة بنتيجة 3-1 ضمن إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، ليودع المدفعجية البطولة بعد الخسارة أمام البلوجرانا بمجموع 5-1 في المباراتين.

وصرح سكودر لـFilGoal.com "انضم النني إلى أرسنال منذ فترة قصيرة، لكنه كان واحدا من أفضل لاعبي الفريق ضد برشلونة".

وتابع "أولا امتلك النني طاقة كبيرة للغاية. ثانيا لعب دوره بنجاح من منطقة جزاء أرسنال لمنطقة جزاء برشلونة. وثالثا سجل هدفا جميلا للغاية".

وأردف "فينجر داهية في سوق الانتقالات ولم يضم لاعبين سيئين، والنني له مستقبل كبير فقط إن استمر أرسين في الموسم المقبل مع الفريق".

المشكلة

كما تابع مقدم برامج شبكة "سكاي سبورتس" قائلا:"مشكلة أرسنال تكمن في عمق خط الوسط. لم يجدوا أبدا من يسد فجوة باتريك فييرا، لم يجد الفريق اللاعب الحيوي لتلك المنطقة الخطيرة لعدة أعوام".

واستطرد "هناك لاعبون جيدين للغاية والنني كذلك مثل ميسوت أوزيل وجاك ويلشير، هو سيجد طريقه للتشكيل الأساسي مع الإصابات الموجود مثل أرون رامسي، لكن إذا تمكن من تأدية مستوى جيد فسيصبح أساسيا، إنه أفضل من ماثيو فلاميني".

فرص أرسنال في الدوري

ويحتل أرسنال المركز الثالث بفارق 11 نقطة عن ليستر سيتي متصدر الترتيب.

وعن الفريق قال سكودر:"لازلت أعتقد أن أرسنال لديه الفرصة على المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، يمكنهم الفوز بمعظم مبارياتهم المتبقية، وإن كنت مكان فينجر فسأدفع بمحمد النني أساسيا بعد ما قدمه ليلة الأمس".

وأتم "ليستر إن أهدر النقاط، وإن استغل أرسنال الموقف، لكن حتى الآن لست واثقا من نقطة سقوط ليستر سيتي".