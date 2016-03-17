ياسمين سعيد تعود لقناة “النيل الإخبارية” بعد خمس سنوات من رحيلها

استقرت الإعلامية الدكتورة ياسمين سعيد، على العودة من جديد لقناة “النيل الاخبارية”، التابعة لقطاع الاخبار بالتليفزيون المصري، وذلك بعد خمس سنوات من رحيلها عن قطاع الاخبار، التي بدأت فيه مشوارها الإعلامي، قبل انتقالها إلى شبكة تليفزيون “الحياة”، لتقديم البرنامج الاخباري “الحياة الآن”، والتي حققت فيه نجاح كبير، قبل ان تخوض تجربة التوك شو الاولى، عبر قناة “mbc مصر”، حيث قدمت برنامج “مصر الآن”، وحققت نجاح كبير أيضاً، ولكنها فضلت الابتعاد عن الشاشة لفترة طويلة استمرت ما يقرب من عام ونصف العام بسبب انشغالها بمناقشة رسالة الدكتوراه، لتقرر العودة من جديد للشاشة من خلال شاشة التليفزيون المصري التي بدأت فيه مشوارها الإعلامي، منذ 11 عام، لتعود من جديد.

وكشفت مصادر من داخل قطاع الأخبار بالتليفزيون المصري، عن الجلسة التي عقدتها ياسمين سعيد مع مدير قناة “النيل الاخبارية”، عمرو الشناوي، واستقرت خلالها على فورمات برنامجها الجديد، بالإضافة الى مشاركتها في الاطلالة الاخبارية بالقناة، ومن المقرر ان تبدأ أولى حلقاتها بالقناة بداية شهر إبريل المقبل.

ومن جانبه كشف مصدر مقرب من ياسمين سعيد، عن اعتذارها للدكتور هويدا مصطفى، عميد كلية الإعلام بأكاديمية الشروق، عن تدريس مادة “النشرات والبرامج الاخبارية”، خلال الترم الثاني من العام الجاري، بسبب انشغالها ببرنامجها الجديد، المقرر تقديمه عبر قناة “النيل الاخبارية”، في ابريل المقبل.