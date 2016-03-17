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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم حيث يستمر تزايد كميات السحب على مناطق مختلفة من الدولة مع فرصة لسقوط  أمطار متفرقة والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة مع السحب تكون مثيرة للغبار والأتربة أحيانا.

حركة الرياح : جنوبية غربية - شمالية غربية  / 20 - 30 كم/ساعة بوجه عام على اليابس شمالية غربية / 35  - 50 كم/ساعة فوق البحر.

البحر .. مضطرب الموج .. بارتفاع من قدمين إلى اربعة أقدام قرب الساحل  ومن خمسة الى سبعة وثمانية أقدام بالعمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الثامنة 28 صباحا وعند الساعة الحادية عشرة و 41 دقيقة مساء وأدنى جزر عند الساعة الرابعة وتسع دقائق مساء.

                            درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.


> أبوظبي                    28      22              80       25 .
> دبي                        26      23              80       25 .
> الشارقة                   37       22              75       30.
> عجمان                    26      21              75        30.
> أم القيوين                27       22             80        25 .
> رأس الخيمة             26        21             85       25 .
> الفجيرة                   31       22              70       35.
> العين                     29       22              65       20 .
> ليوا                       30      27               95       20 .
> الرويس                  28      20               85       25 .
> السلع                    27       21               85       30.
> دلما                      28      21               85       40 .
> طنب الصغرى          27      20               85       45 .
> طنب الكبرى            27      20               85       45 .
> أبوموسى               27       19               85       40.
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