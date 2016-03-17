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برلمانى روسى تعليقا على زيارة سامح شكرى: مصر شريك مهم بالنسبة لروسيا

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برلمانى روسى تعليقا على زيارة سامح شكرى: مصر شريك مهم بالنسبة لروسيا برلمانى روسى تعليقا على زيارة سامح شكرى: مصر شريك مهم بالنسبة لروسيا
أكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالرلمان الروسى ألكسى بوشكوف أن شريك مهم وواعد للاتحاد الروسى، وذلك تعليقا على زيارة وزير الخارجية سامح شكرى لمجلس الدوما اليوم.

وقال بيشكوف فى تغريده له على تويتر أن، اليوم الخميس، زارنا وزير خارجية مصر، وهذه البلد شريكا هاما، ولدينا معها علاقات وثيقة وطويلة الأمد.

يذكر أن سامح شكرى وصل أمس إلى روسيا فى زيارة سريعة التقى خلالها وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، ورئيس مجلس الدوما سيرجى ناريشكين، ووزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف.


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