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رئاسة وزراء روسيا: ناقشنا إمكانية استئناف الرحلات الجوية إلى مصر

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رئاسة وزراء روسيا: ناقشنا إمكانية استئناف الرحلات الجوية إلى مصر رئاسة وزراء روسيا: ناقشنا إمكانية استئناف الرحلات الجوية إلى مصر
أعلن الموقع الرسمى لرئاسة وزراء روسيا أن نائب رئيس الوزراء أركادى دفوركوفيتش ناقش مع وزير الخارجية المصرى سامح شكرى تنفيذ الاتفاقات بشأن إمكانية استئناف الرحلات الجوية مع .

وأوضح البيان الصادر عن رئاسة الوزراء ونقلته وكالة الأنباء الروسية "نوفستى" أن الجانب الروسى ينتظر الحصول على معلومات حول تنفيذ التدابير اللازمة لتعزيز السلامة فى المطارات وموسكو على استعداد لإرسال خبراء لتقييم الوضع ووضع الاتفاقيات اللازمة.


>- نائب رئيس وزراء روسيا: مطارات مصر ستلبى متطلبات السلامة الروسية قريبا

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