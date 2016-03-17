وزير الاتصالات يشدد على الانتهاء من مشروع المنطقة التكنولوجية ببرج العرب

تفقد اليوم الخميس، المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مراحل العمل التنفيذية بالمنطقة التكنولوجية فى برج العرب بالإسكندرية، (30 فدانا)، التى يجرى العمل بها على قدم وساق والانتهاء منها، وفقا للجدول الزمنى المخطط ودخولها الخدمة فى أقل من عام، وفقا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، الذى كلف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنفيذ منطقتين تكنولوجيتين بالتوازى فى أقل من عام، وذلك فى الكلمة التى وجهها للقطاع فى افتتاح فعاليات مؤتمر ومعرض "القاهرة الدولى لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات" (Cairo ICT) فى ديسمبر 2015.

وشدد الوزير خلال زيارته للموقع على ضرورة الالتزام بالمخطط الزمنى لتنفيذ المشروع الذى يمثل نقلة حضارية وبؤرة تكنولوجية مضيئة، توفر فرص عمل واعدة لأبناء الإسكندرية، وشبابها، وكذلك المحافظات المحيطة، بالإضافة إلى التدريب المتميز للشباب على جميع البرامج التكنولوجية المرتبطة باحتياجات الأسواق المحلية والعالمية، مضيفا أنه يتابع بنفسه تنفيذ مراحل المشروع عن كثب، ويراجع التفاصيل التقنية الخاصة به أولا بأول، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من جميع الأعمال الإدارية الخاصة بإنشاء الشركة المساهمة المصرية التى ستتولى تطوير، وتنفيذ، وإدارة المناطق التكنولوجية.

وتشمل المراحل التنفيذية التى تم الانتهاء منها بالمشروع أعمال الحفر لمواقع مبانى المرحلة الأولى ، وأعمال إحلال التربة، وأعمال صب الخرسانة العادية، ويتم حاليا استكمال حفر مبنى خدمة المواطنين، وتجهيز قواعد الأساسات (الخرسانة المسلحة) الخاصة بعدد من المبانى مثل: مبنى المحلات التجارية، ومبنى الخدمات الصحية، ومبنى التعهيد، والمسجد.

هذا وتتضمن المرحلة الأولى التى تم تحديدها فى المنطقة التكنولوجية ببرج العرب مبنى خدمه المواطن، ومنافذ البنوك والمحلات، ومبنى التدريب، ومبنى الابتكار وريادة الأعمال، ومبنى التعهيد، ومبنى الشركات، ومبانى المرافق والبنية التحتية لهذه المرحلة، ومبنى إدارة المنطقة، والأسوار والبوابات، والمسجد، ومبنى منافذ توزيع المنتجات (ماركت).

جدير بالذكر، أنه تم البدء فى دراسة تنفيذ المناطق التكنولوجية فى 19 نوفمبر 2015 ، تلا ذلك البدء فى مراجعة دراسات الجدوى التفصيلية المقدمة من مكاتب استشارية مصرية متخصصة فى هذا المجال، ووضع المخطط العام للمنطقتين التكنولوجيتين فى كل من برج العرب وأسيوط، ووضع تصميم المبانى الخاصة بالمرحلة الأولى فى كلا المنطقتين، سواء التصميم المعمارى للواجهات الخارجية، أو التصميم الإنشائى للمبانى.

يعد مشروع نشر المناطق التكنولوجية فى مختلف محافظات الجمهورية، أحد المشروعات القومية التنموية الرائدة التى تتبناها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" وتقوم بإعدادها وتجهيزها لاستقبال جميع الأنشطة الخاصة بمجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وما يرتبط بها من أنشطة خدمية تكنولوجية مثل، خدمات تكنولوجيا المعلومات والتعهيد “IT Services”، والتصميم والبرمجة “IT Designing and Programming”، وصناعات تجميع الإلكترونيات “Electronics Assembly Industries”، ومراكز تدريب وتعليم “Training Centers”، ومناطق تنمية تكنولوجيا المعلومات متمثلا فى، دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والابتكار وريادة الأعمال: “IT Development Zones/ Innovation and Entrepreneurs”، والخدمات العامة “Public Services” والتي تشمل مركز الخدمات الحكومية للمواطن.

كما يتم من خلال المناطق التكنولوجية رفع القدرات والمهارات التكنولوجية للعاملين وخريجى الجامعات وذوى المؤهلات المتوسطة من جميع التخصصات للعمل بمراكز الاتصالات، ومراكز الدعم الفنى ومجال تصميم وتصنيع الإلكترونيات، وهى تعمل على توفير تكلفة تشغيلية تنافسية للمستثمر وبيئة عمل محفزة تمثل فرصاً استثمارية واعدة، وخلق فرص عمل وتدريب على أعلى مستوى فى هذه الصناعة، تهدف الدولة من خلالها إلى تعميق مكانة مصر كمركز إقليمى متميز فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

يذكر أنه من المقرر تنفيذ 7 مناطق تكنولوجية على مستوى الجمهورية فى كل من، مدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية (30 فدانا)، ومدينة السادات بمحافظة المنوفية (50 فدانا)، ومدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية (85 فدانا)، ومدينة بنى سويف الجديدة بمحافظة بنى سويف (50 فدانا)، ومدينة أسيوط الجديدة بأسيوط (44 فدانا)، ومدينة أسوان الجديدة بأسوان (41 فدانا)، ومحافظة دمياط .

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