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القبض على عصابة "دربكة" المتهمين بالاتجار فى الأسلحة النارية بالقليوبية

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القبض على عصابة "دربكة" المتهمين بالاتجار فى الأسلحة النارية بالقليوبية القبض على عصابة "دربكة" المتهمين بالاتجار فى الأسلحة النارية بالقليوبية
تمكنت مباحث القليوبية بإشراف اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى تجارة السلاح، تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا يفيد وصول معلومات للنقيب أحمد مجدى. عن وجود تشكيل عصابى للاتجار فى الأسلحة الآلية والذخيرة بقرية ناى بمركز قليوب.

تم استئذان النيابة العامة تومكن ضباط مباحث المديرية من ضبط المتهمين وهم كل "أحمد.ا" – 33 سنة -عاطل وشهرته دربكة و"محمد ع" – 29 سنة - عاطل وشهرته "لمونة" و"على إ" - 36 سنة - وشهرته "كابو" و"شريف" – 29 سنة - عاطل وشهرته "شيكو الجن" وعثروا بحوزتهم 5 بنادق.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 14510 جنايات قليوب وبعرضه على النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيق برئاسة تامر محمود مختار وبإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام لنيابات جنوب القليوبية.


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