بالصور.. محافظ الإسماعيلية: حل وتصفية أى جمعيات أهلية ليس لها نشاط

أكد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية أنه تم تشكيل لجنة خاصة لمراجعة موقف جميع الجمعيات الأهلية بنطاق المحافظة وتقييمها، استعدادا لحل وتصفية الجمعيات التى ليس لها نشاط ملموس، وضرورة تفعيل دور منظمات المجتمع المدنى و الجمعيات الأهلية فى إحداث التنمية الحقيقية والملموسة والمشاركة جنبا إلى جنب مع الأجهزة التنفيذية من أجل خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع عدد من أعضاء مجلس إدارة جمعية نساء الإسماعيلية برئاسة الدكتورة سماح جاد، وفى حضور المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة، و النائب بالبرلمان أشرف عمارة.

واستعرض المحافظ مع رئيسة إدارة الجمعية والأعضاء عددا من التجارب الرائدة والأنشطة المتميزة للجمعية فى مجال خدمة المجتمع والبيئة، و قال إن الفترة الحالية تحتاج إلى تضافر وتكثيف كافة الجهود من الجميع من أجل تحقيق البناء والتنمية، مشيرا إلى أنه لم يعد هناك أى مجال لوجود جمعيات أو منظمات أهلية على أرض المحافظة لا تقوم بتقديم أى خدمات تنموية للمجتمع.

وخلال اللقاء تم إهداء درع الجمعية للمحافظ، حضر اللقاء عدد من الفتيات الحاصلات على مراكز متقدمة فى بطولة الجمهورية والتابعات لقطاع الرياضة بالجمعية.

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