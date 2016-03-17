مذيع سكاي لـ في الجول: فينجر داهية لأنه ضم النني.. وكان نجما لـ3 أسباب

وصلنا لنقطة الحسم وتشنجت الأعصاب. حين نصل لمرحلة الإثارة، تزداد كرة القدم جمالا.

يقولون أن كرة القدم كالفن، واللاعبون على الملعب هم الفنانون على المسرح. ليس كل عملي فني رائع يتثبت في الأذهان، وكذلك في كرة القدم لا يعلق سوى المباراة التي تشهد أحداثا مميزة.

"مباريات غريبة" سلسلة جديد قد يدل اسمها على محتواها، وفيها سنروي قصص لأغرب مباريات كرة القدم في التاريخ.

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"وهل يلعبون كرة القدم في جامايكا؟" ربما هذا هو ما فكر فيه العالم حين رأوا منتخب جامايكا بين المشاركين في كأس العالم لأول مرة بنسخة فرنسا عام 1998.

إنجاز كبير هو ما حققه الجامايكيون حينها بتسجيلهم الحضور الأول لهم والأخير إلى الآن في الحدث العالمي الأكبر بكرة القدم.

"أردت أن أكسب لاعبي فريقي الخبرة والتأقلم مع كل الأجواء قبل المونديال، فاصطحبتهم إلى المكسيك.. وهناك كانت الواقعة".. هكذا تحدث ريني سيميوس مدرب منتخب جامايكا في وقت لاحق

منتخب جامايكا ذهب إلى المكسيك قبيل مونديال فرنسا 98 لخوض مباراة ودية مع فريق توروز نيزا المحلي.

لم تحل الدقيقة الـ 19 إلا وقد فسدت المباراة. جيرمان أرانجوين من توروز سقط أرضا بعد تدخل قاسي من لاعب جامايكا، وهنا يندلع الشجار.

المركز الثالث في بطولة أمريكا الشمالية للأمم "جولد كاب" هو أكبر إنجاز في تاريخ جامايكا، وهم لا يمثلون التاريخ الكبير في كرة القدم.

الوصول لكأس العالم كان بمثابة الصدمة الحضارية لتلك الدولة الصغيرة، وفي جامايكا لا يمكن السكوت على حقك إن تعرضت للضرب، حتى وإن كلفك ذلك قتل خصمك.

"ليسوا طبيعيين! اعتدوا علينا بالأرجل وبالأقدام، ولم يكتفوا بذلك ضربونا بالحجارة والمقاعد وأشهروا المسدسات في وجوهنا، نعم أنا رأيت المسدس بعيني".. رافائيل تشافيز كارتر مساعد مدرب نادي توروز نيزا صرح فيما بعد عن الواقعة.

بطبيعة الحال ألغيت المباراة. وقال ريني سيميوس: "أعترف أن فريقي لم يكن يكتسب الخبرة".

المباراة نقطة سوداء في تاريخ جامايكا، لكنها كانت مفتاحا لدخول بلادهم التاريخ. منتخب جامايكا شارك في كأس العالم وخرج من دوره الأول نعم، لكنهم حققوا فوزا على حساب اليابان لم يحثثه غيرهم من منتخبات شاركت لأكثر من مرة في البطولة، وفي نتائج المباراتين الأخرتين خسرا أمام كرواتيا والأرجنتين.