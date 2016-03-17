أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
"الأسرة" تنظر اليوم دعوى تطالب إبراهيم سعيد بزيادة نفقة نجله -
فصل مضيفة طيران بالخطوط القطرية لتأييدها للسيسي (فيديو) -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم رشاش و3 بنادق و30 كيلو بانجو في قنا -
ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. مرتضى منصور: «إبعدوا عننا السحر بتاع شبراخيت» -
سعر الدولار اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل" -
الأهلي لـ«التحرير»: سنتعاقد مع «أشرف» رغم مشاركته الإفريقية مع سموحة -
شوبير: «لو اتحاد الكرة اتحل.. هعتزل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

وفد البرلمان بمطروح يعقد اجتماعا مع الأهالى للوقوف على مشاكل المحافظة

Google+ Print
وفد البرلمان بمطروح يعقد اجتماعا مع الأهالى للوقوف على مشاكل المحافظة وفد البرلمان بمطروح يعقد اجتماعا مع الأهالى للوقوف على مشاكل المحافظة
عقد وفد البرلمان الذى يزور محافظة مطروح حالياً، اجتماعاً حاشداً مع عمد ومشايخ وعواقل وشباب محافظة مطروح، بحضور القيادات التنفيذية ممثلة فى السيد إمام سكرتير عام المحافظة، نائبا عن اللواء علاء أبو زيد المتواجد حاليا فى دولة الإمارات، وحضور اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح وعدد من قيادات الأجهزة المختلفة.

تناول اللقاء طرح مختلف القضايا والمشكلات التى تعانى منها محافظة مطروح والأهالى، وتقديم مقترحات لحلها، أبرزها مشاكل الصحة والتعليم والعجز فى المعلمين، ومشكلة تقنين أراضى وضع اليد للمواطنين، ومشكلة عدم تعويض ومراضاة الأهالى عند إقامة المشروعات السياحية بمناطقهم، ومشاكل مياه الشرب، وتردى أوضاع الخدمات المختلفة، وتهالك الطرق السريعة وتسببها فى الحوادث بشكل متكرر.

يأتى ذلك فى إطار اللقاءات المكثفة، التى بدأها الوفد الذى يضم 25 نائبا، يرافقهم نواب مطروح منذ وصوله للمحافظة أمس الأربعاء، بدأها بلقاءات مع أهالى مراكز ومدن الحمام والعلمين والضبعة، خلال اليوم الأول من زيارته التى تستغرق 3 أيام، وتعرف الوفد على المشكلات والقضايا والمطالب الملحة للأهالى، والتى تحتاج لتدخل تشريعى من البرلمان أو قرارات وإرادة تنفيذية من .

وقال سليمان فضل العميرى النائب عن دائرة مطروح الأولى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن الوفد البرلمانى تفقد عددا من المناطق المختلفة التى تعانى من المشاكل بالمحافظة، للمتابعة الميدانية على أرض الواقع، ورصد مشاكل واحتياجات المحافظة لنقلها إلى البرلمان.

وفد-البرلمان-بمطروح-يعقد-اجتماعا-مع-الأهالى-للوقوف-على-مشاكل-المحافظة-(1)

وفد-البرلمان-بمطروح-يعقد-اجتماعا-مع-الأهالى-للوقوف-على-مشاكل-المحافظة-(2)

وفد-البرلمان-بمطروح-يعقد-اجتماعا-مع-الأهالى-للوقوف-على-مشاكل-المحافظة-(3)

وفد-البرلمان-بمطروح-يعقد-اجتماعا-مع-الأهالى-للوقوف-على-مشاكل-المحافظة-(4)

وفد-البرلمان-بمطروح-يعقد-اجتماعا-مع-الأهالى-للوقوف-على-مشاكل-المحافظة-(5)

وفد-البرلمان-بمطروح-يعقد-اجتماعا-مع-الأهالى-للوقوف-على-مشاكل-المحافظة-(6)

وفد-البرلمان-بمطروح-يعقد-اجتماعا-مع-الأهالى-للوقوف-على-مشاكل-المحافظة-(7)

وفد-البرلمان-بمطروح-يعقد-اجتماعا-مع-الأهالى-للوقوف-على-مشاكل-المحافظة-(8)

وفد-البرلمان-بمطروح-يعقد-اجتماعا-مع-الأهالى-للوقوف-على-مشاكل-المحافظة-(9)

وفد-البرلمان-بمطروح-يعقد-اجتماعا-مع-الأهالى-للوقوف-على-مشاكل-المحافظة-(10)


>- بالفيديو.. وفد البرلمان لمحافظة مطروح يستمع لمطالب أهالى مدن الحمام والعلمين والضبعة خلال اليوم الأول من الزيارة.. وكيل البرلمان: جئنا لنشرع مصلحة المواطن والحفاظ على حقوقه وإنهاء التهميش
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. مرتضى منصور: «إبعدوا عننا السحر بتاع شبراخيت»

بالفيديو.. مرتضى منصور: «إبعدوا عننا السحر بتاع شبراخيت»

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

بالفيديو || سر امتلاك شخصيات الكرتون الشهيرة 4 أصابع فقط: تعرف على التفسير

بالفيديو || سر امتلاك شخصيات الكرتون الشهيرة 4 أصابع فقط: تعرف على التفسير

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان