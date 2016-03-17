وفد البرلمان بمطروح يعقد اجتماعا مع الأهالى للوقوف على مشاكل المحافظة

عقد وفد البرلمان الذى يزور محافظة مطروح حالياً، اجتماعاً حاشداً مع عمد ومشايخ وعواقل وشباب محافظة مطروح، بحضور القيادات التنفيذية ممثلة فى السيد إمام سكرتير عام المحافظة، نائبا عن اللواء علاء أبو زيد المتواجد حاليا فى دولة الإمارات، وحضور اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح وعدد من قيادات الأجهزة المختلفة.

تناول اللقاء طرح مختلف القضايا والمشكلات التى تعانى منها محافظة مطروح والأهالى، وتقديم مقترحات لحلها، أبرزها مشاكل الصحة والتعليم والعجز فى المعلمين، ومشكلة تقنين أراضى وضع اليد للمواطنين، ومشكلة عدم تعويض ومراضاة الأهالى عند إقامة المشروعات السياحية بمناطقهم، ومشاكل مياه الشرب، وتردى أوضاع الخدمات المختلفة، وتهالك الطرق السريعة وتسببها فى الحوادث بشكل متكرر.

يأتى ذلك فى إطار اللقاءات المكثفة، التى بدأها الوفد الذى يضم 25 نائبا، يرافقهم نواب مطروح منذ وصوله للمحافظة أمس الأربعاء، بدأها بلقاءات مع أهالى مراكز ومدن الحمام والعلمين والضبعة، خلال اليوم الأول من زيارته التى تستغرق 3 أيام، وتعرف الوفد على المشكلات والقضايا والمطالب الملحة للأهالى، والتى تحتاج لتدخل تشريعى من البرلمان أو قرارات وإرادة تنفيذية من الحكومة.

وقال سليمان فضل العميرى النائب عن دائرة مطروح الأولى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن الوفد البرلمانى تفقد عددا من المناطق المختلفة التى تعانى من المشاكل بالمحافظة، للمتابعة الميدانية على أرض الواقع، ورصد مشاكل واحتياجات المحافظة لنقلها إلى البرلمان.

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