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محافظ المنوفية يأمر بنقل المواقف العشوائية بمنوف وسرس الليان

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محافظ المنوفية يأمر بنقل المواقف العشوائية بمنوف وسرس الليان محافظ المنوفية يأمر بنقل المواقف العشوائية بمنوف وسرس الليان
أمر الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، بنقل المواقف العشوائية بمدينتى منوف وسرس الليان، حيث تم تشكيل حملة مكبرة من الجهات المعنية لنقل المواقف العشوائية، وتم نقل موقف الحامول وشبين الكوم بمدينة منوف الى الموقف الجديد أول طريق الحامول ، ونقل المواقف العشوائية بمدينة سرس الليان كلها الى الموقف الجديد على المصرف المغطى امام مدرسة الاتحاد بسرس الليان.

وأوضح المحافظ فى بيان له اليوم، أن هذا الإجراء يأتى ضمن جهود المحافظة للحفاظ على المظهر الحضارى لمدن المحافظة ، مؤكدًا ان المواقف عشوائية تستغل المواطن وتهدد امنه وسلامته وتتسبب فى الاختناق المروري لذلك على الجهات المعنية ان تتكاتف للقضاء عليها بشكل سريع.

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