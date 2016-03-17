وزير الاتصالات: شركات عالمية أبدت رغبتها للاستثمار فى المدينة التكنولوجية

أكد المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هناك شركات عالمية أبدت رغبتها فى الاستثمار بالمدينة التكنولوجية ببرج العرب، مشيرا إلى أن المدينة تمثل نقلة حضارية وبؤرة تكنولوجية، كما توفر فرص عمل واعدة لأبناء الإسكندرية وشبابها، وكذلك المحافظات المحيطة، بالإضافة إلى التدريب المتميز للشباب على كافة البرامج التكنولوجية المرتبطة باحتياجات الأسواق المحلية والعالمية.

وأضاف وزير الاتصالات أنه يتابع بنفسه تنفيذ مراحل المشروع عن كثب، ويراجع التفاصيل التقنية الخاصة به أولا بأول، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من كافة الأعمال الإدارية الخاصة بإنشاء الشركة المساهمة المصرية التى ستتولى تطوير وتنفيذ وإدارة المناطق التكنولوجية.

جاء ذلك خلال تفقد وزير الاتصالات مراحل العمل التنفيذية بالمنطقة التكنولوجية فى برج العرب بالإسكندرية (30 فدانا)، والتى يجرى العمل بها على قدم وساق والانتهاء منها، وفقا للجدول الزمنى المخطط ودخولها الخدمة فى أقل من عام، وفقا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية الذى كلف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنفيذ منطقتين تكنولوجيتين بالتوازى فى أقل من عام، فى الكلمة التى وجهها للقطاع فى افتتاح فعاليات مؤتمر ومعرض "القاهرة الدولى لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات" (Cairo ICT) فى ديسمبر 2015.

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