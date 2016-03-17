أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
"الأسرة" تنظر اليوم دعوى تطالب إبراهيم سعيد بزيادة نفقة نجله -
فصل مضيفة طيران بالخطوط القطرية لتأييدها للسيسي (فيديو) -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم رشاش و3 بنادق و30 كيلو بانجو في قنا -
ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. مرتضى منصور: «إبعدوا عننا السحر بتاع شبراخيت» -
سعر الدولار اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل" -
الأهلي لـ«التحرير»: سنتعاقد مع «أشرف» رغم مشاركته الإفريقية مع سموحة -
شوبير: «لو اتحاد الكرة اتحل.. هعتزل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

التحفظ على "ميكروباص" وإغلاق محل بقالة للتعدى على الرصيف ببورسعيد

Google+ Print
التحفظ على "ميكروباص" وإغلاق محل بقالة للتعدى على الرصيف ببورسعيد التحفظ على "ميكروباص" وإغلاق محل بقالة للتعدى على الرصيف ببورسعيد
أصدر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد تعليماته بالتحفظ على سيارة ميكروباص تستخدم فى نقل البضائع من المواد الغذائية والخضروات للباعة المخالفين بمنطقة سوق البازار، بعد المجهودات التى تمت لإزالة كل أشكال المخالفات والإشغالات بالمنطقة.

كما أصدر المحافظ تعليمات للعميد أيمن سرى رئيس حى الشرق بمصادرة البضائع من الباعة الجائلين غير الملتزمين للحفاظ على سيولة الحركة داخل السوق، وإغلاق أحد محلات البقالة بالسوق بعد تجاوزه نطاق المحل واستغلال الرصيف وإعاقة حركة المشاة والسيارات بالمنطقة.

وشدد المحافظ على المسئولين بحى الشرق بالمتابعة اليومية لإزالة الإشغالات وتوقيع العقوبات الرادعة على المخالفين بنطاق الحى، لاسيما فى المناطق الحيوية التى تشهد كثافة فى حركة المواطنين والمصالح المختلفة.


>- مصدر: إخلاء محلات سوق ناصر والأمين ببورسعيد لإنشاء مشروع الإسكان التعاونى

إزالة الإشغالات ببور سعيد (1)

إزالة الإشغالات ببور سعيد (2)

إزالة الإشغالات ببور سعيد (3)

إزالة الإشغالات ببور سعيد (4)
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365