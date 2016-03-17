التحفظ على "ميكروباص" وإغلاق محل بقالة للتعدى على الرصيف ببورسعيد

أصدر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد تعليماته بالتحفظ على سيارة ميكروباص تستخدم فى نقل البضائع من المواد الغذائية والخضروات للباعة المخالفين بمنطقة سوق البازار، بعد المجهودات التى تمت لإزالة كل أشكال المخالفات والإشغالات بالمنطقة.

كما أصدر المحافظ تعليمات للعميد أيمن سرى رئيس حى الشرق بمصادرة البضائع من الباعة الجائلين غير الملتزمين للحفاظ على سيولة الحركة داخل السوق، وإغلاق أحد محلات البقالة بالسوق بعد تجاوزه نطاق المحل واستغلال الرصيف وإعاقة حركة المشاة والسيارات بالمنطقة.

وشدد المحافظ على المسئولين بحى الشرق بالمتابعة اليومية لإزالة الإشغالات وتوقيع العقوبات الرادعة على المخالفين بنطاق الحى، لاسيما فى المناطق الحيوية التى تشهد كثافة فى حركة المواطنين والمصالح المختلفة.

- مصدر: إخلاء محلات سوق ناصر والأمين ببورسعيد لإنشاء مشروع الإسكان التعاونى



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