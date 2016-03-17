المعارضة السورية تعلن استعدادها لبدء المفاوضات المباشرة مع وفد النظام

أعلن مستشار اللجنة العليا للمفاوضات فى المعارضة السورية بدر جاموس الخميس، عن استعداد اللجنة لبدء مفاوضات مباشرة مع الوفد الحكومى، لتسريع عملية التسوية فى سوريا.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن جاموس قوله "أعتقد أنه من غير الصعب بالنسبة لنا بدء مفاوضات مباشرة مع وفد الحكومة، إذ أجرينا مفاوضات مماثلة خلال جنيف-2. ونحن نأمل بأن تبدأ المفاوضات المباشرة، فنحن جاهزون لذلك".

وأضاف أنه "إذا كان هناك رغبة حقيقية من الطرفين، فالمفاوضات المباشرة هى الخيار الأفضل بدل الجلوس فى غرف مختلفة، ومن شأنه تسريع العملية"، مشيرا إلى أن اللجنة لا ترى اليوم مثل هذه الرغبة لدى النظام.

وأوضح أن الأكراد يشاركون فى المفاوضات كجزء من اللجنة العليا، مؤكدا أنه لا صحة لما يتم تداوله عن عدم دعوتهم.

وكان رئيس الوفد الحكومى السورى بشار الجعفرى قد أكد رفضه إجراء محادثات مباشرة مع وفد مؤتمر الرياض، إذا ضم ممثلا عن تنظيم جيش الإسلام.

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