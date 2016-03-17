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أستاذ أورام: العلاج المناعى أحدث طفرة فى علاج سرطان الرئة

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أستاذ أورام: العلاج المناعى أحدث طفرة فى علاج سرطان الرئة أستاذ أورام: العلاج المناعى أحدث طفرة فى علاج سرطان الرئة
أكد الدكتور ياسر عبد القادر أستاذ علاج الأورام بكلية طب قصر العينى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن سرطان الرئة فى تزايد مضطرد، وأن الأدوية المناعية أحدثت طفرة فى علاجه، وحقق نسب شفاء مرتفعة، مشيرا إلى أن الرئيس الأسبق جيمى كارتر شفى من سرطان الجلد بالعلاج المناعى.

وأوضح الدكتور ياسر عبد القادر - على هامش مشاركته فى مؤتمر قسم علاج الأورام بكلية طب قصر العينى اليوم بالقاهرة - أن عدد المصابين بسرطان الرئة يقدر سنويا نحو مليون و600 ألف على مستوى العالم طبقا لإحصائية صدرت فى 2011، وفى 2016 وصل العدد إلى مليون و800 ألف، يتوفى منهم مليون و600 ألف فى السنة، لأن أكثر هذه الإصابات يتم اكتشافها فى المراحل المتأخرة من المرض، ونسبة الوفيات بسرطان الرئة تساوى عدد الموتى بسرطان الثدى والقولون والبنكرياس والبروستاتا مجتمعين.

وأشار أستاذ علاج الأورام إلى أن 70% من حالات سرطان الرئة يتم اكتشافها فى المراحل المتأخرة، نتيجة تشابه الأعراض مع أمراض أخرى كالدرن.

وقال إن العلاج المناعى هو الأحدث لعلاج سرطان الرئة، وحقق نسب نجاح عالية لكن تكلفته مرتفعة، فدورة العلاج تتكلف كل 3 أسابيع من 80 إلى 90 ألف جنيه، إلا أنه يسيطر على المرض بشكل غير مسبوق مقارنة بالعلاج الكيميائى التقليدى.

وتابع: وافقت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية على استخدام العلاج المناعى لسرطان الجلد، والذى تم استخدامه لعلاج الرئيس الأمريكى الأسبق جيمى كارتر وحصل بموجبه على الشفاء التام من سرطان الجلد، وحاليا يتم استخدامه فى علاج سرطان الكلى، والرئة، وبعض أنواع سرطان القولون، وهو متاح حاليا فى ، والمريض يحتاج 6 دورات على الأقل كل دورة تستغرق 3 أسابيع، ويحقق نسبة سيطرة على المرض تصل 50% بينما العلاجات الأخرى تحقق نسبة سيطرة تصل 20% فقط.

وأوضح أستاذ علاج الأورام أن منظمة الصحة العالمية تنصح بالإقلاع عن التدخين باعتباره سبب رئيسى فى الإصابة بسرطان الرئة عند سن الــ50 لمن دخنوا سنوات طويلة لأن متوسط عمر الرجل 65 سنة مشيرا إلى أن الإقلاع عن التدخين يجب أن يكون قبل ذلك بـ15 عاما موضحا أن الفنان أحمد ذكى أصيب بسرطان الرئة بعد الإقلاع عن التدخين بــ6 سنوات.

وأعلن الدكتور ياسر عبد القادر عن الأدوية الجديدة التى وافقت عليها هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA" لعلاج سرطان الرئة ومنها نيولوماب وتمبرليزوماب وهما من العقاقير المناعية الجديدة التى تعالج سرطان الرئة وهناك عقار جديد اسمه العلمى" تى سنتريك" سيحصل على موافقة هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية الشهر الجارى لعلاج سرطان المثانة، وهو عقار مناعى جديد لعلاج سرطان الرئة أيضا.

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>بشرى.. أول دواء لمرضى سرطان الرئة حاملى الطفرة الجينية ROS-1

مش بس التدخين.. أسباب خفية ترفع فرص الإصابة بسرطان الرئة

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