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بروفيسور هولندى: مصر من أفضل الدول عالميا فى مجال التلقيح الصناعى

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بروفيسور هولندى: مصر من أفضل الدول عالميا فى مجال التلقيح الصناعى بروفيسور هولندى: مصر من أفضل الدول عالميا فى مجال التلقيح الصناعى
قال البروفيسور هانس إيفرز، الخبير الهولندى فى التلقيح الصناعى ورئيس تحرير المجلة العلمية "human reproduction" إن من أفضل الدول المصنفة عالميا فى مجال التلقيح الصناعى وأطفال الأنابيب ولديها مراكز طبية على مستوى عال من الاحترافية والدقة وحدث بها تقدم ملحوظ فى هذا المجال فيما يتعلق باستخدام أحدث التقنيات والأدوات الطبية المساعدة.

وأضاف إيفرز فى تصريحات خاصة لليوم السابع على هامش مؤتمر المركز المصرى لأطفال الأنابيب المنعقد الآن بأحد فنادق الأقصر، أن تقنيات التلقيح الصناعى أو الإخصاب خارج الرحم "IVF" أصبحت الآن أرخص ثمنا وأكثر دقة بعكس ما كانت عليه منذ عقود، وبالتالى يمكن للسيدات اللاتى فشلن فى الإنجاب باستخدام الوسائل المختلفة استخدامها دون قلق.

وأوصى الخبير الهولندى بضرورة تشديد الرقابة على المراكز المتخصصة فى التلقيح الصناعى، وخاصة أن الكثير منها لا يلتزم بالمعايير والمواصفات المحددة عالميا، ولا يتبعون البروتوكولات المتوافق عليها فى هذا المجال ويعتمدون على أبحاث لا تتوافق مع معايير الطب القائم على الدليل والبرهان "Evidence Based Medicine"، وهو ما قد ينعكس بالسلب على صحة الأجنة أو قد لا تتكون من الأساس.
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