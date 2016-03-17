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بالصور.. النيابة تستأنف على براءة غادة إبراهيم فى اتهامها بتسهيل أعمال منافية للآداب

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بالصور.. النيابة تستأنف على براءة غادة إبراهيم فى اتهامها بتسهيل أعمال منافية للآداب بالصور.. النيابة تستأنف على براءة غادة إبراهيم فى اتهامها بتسهيل أعمال منافية للآداب
قررت نيابة دار السلام برئاسة المستشار جمال الجبلاوى، الاستئناف على حكم براءة الفنانة غادة إبراهيم و4 آخرين فى اتهامهم بممارسة أعمال مخلة للآداب وإدارة شقق لممارسة الدعارة.

البداية منذ ما يقرب من الشهر ونصف عندما تمكنت مباحث الآداب من القبض على 4 ساقطات و4 رجال سعودين داخل شقة، فتم إخلاء سبيل السعودين وحبس المتهمات جميعهن على ذمة القضية، وأثناء التحقيقات معهن اعترفن على القواد الهارب، فأمرت النيابة بضبطه وإحضاره، وحينما ضبط أقر أن الشقة ملك الفنانة غادة، وأنه قام بتأجيرها منها، فطلبت النيابة تحريات المباحث التى أكدت صحة الواقعة، بالإضافة إلى أنها شريكة معه فى الأعمال المنافية للآداب، وعلى الفور تم صدور قرار بضبطها وإحضارها إلى سراى النيابة.

الفنانة غادة إبراهيم (1)

الفنانة غادة إبراهيم (2)

الفنانة غادة إبراهيم (3)

الفنانة غادة إبراهيم (4)

الفنانة غادة إبراهيم (5)

الفنانة غادة إبراهيم (6)

الفنانة غادة إبراهيم (7)

الفنانة غادة إبراهيم (8)

براءة غادة ابراهيم (1)

براءة غادة ابراهيم (2)

براءة غادة ابراهيم (3)

محاكمة غادة إبراهيم (1)

محاكمة غادة إبراهيم (2)

محاكمة غادة إبراهيم (3)

محاكمة غادة إبراهيم (4)

محاكمة غادة إبراهيم (5)

محاكمة غادة إبراهيم (6)

محاكمة غادة إبراهيم (7)

محاكمة غادة إبراهيم (8)

محاكمة غادة إبراهيم (9)

محاكمة غادة إبراهيم (10)

محاكمة غادة إبراهيم (11)

محاكمة غادة إبراهيم (12)

محاكمة غادة إبراهيم (13)

محاكمة غادة إبراهيم (14)

محاكمة غادة إبراهيم (15)

جنح دار السلام تبرئ الفنانة غادة إبراهيم و4 آخرين من تهمة تسهيل الدعارة
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