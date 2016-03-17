النيابة تتسلم التحريات فى الاتهامات المتبادلة بين مريهان حسين وضباط الهرم

>تسلمت نيابة الهرم برئاسة المستشار محمد أبو الحسب رئيس النيابة تحريات الأمن العام حول الاتهامات المتبادلة بين كل من الفنانة مريهان حسين وضابطى قسم شرطة الهرم "م.ت" و "إ.ب"، وتعكف النيابة على كتابة مذكرة لرفعها للمكتب الفنى للنائب العام لدراستها وإبداء الرأى فيها تمهيداً لإحالتها.

وكانت نيابة الهرم أمرت بإخلاء سبيل الفنانة ميرهان حسين بكفالة 5 آلاف جنيه، فى اتهامها بالاعتداء على ضباط الشرطة بالضرب والسب والقذف، كما أمرت بإخلاء سبيل ضابطى قسم شرطة الهرم المتهمين بهتك عرضها بضمان وظيفتهما.

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