ضبط أمين شرطة و4 أشخاص آخرين بتهمة النصب والتنقيب عن الآثار فى أسيوط

ألقت وحدة مباحث مركز أسيوط، القبض على 5 أشخاص من بينهم أمين شرطة، بتهمة النصب والتنقيب عن الآثار بقرية أولاد رائق، والاستيلاء على مبلغ 74 ألف جنيه.

كان اللواء عبد الباسط دنقل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من العميد صلاح مشعال مأمور مركز شرطة أسيوط، تفيد ورود معلومات إلى وحدة المباحث برئاسة الرائد محمد، يفيد بقيام 4 أشخاص بالتنقيب عن الآثار بمنزل شخص بقرية أولاد رائق والنصب على صاحب المنزل واستنفاذ أمواله.

عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تمكن النقيب أحمد عباس معاون مباحث مركز أسيوط، من ضبط "حسن .م .ف" 35 سنة عاطل ومقيم دائرة قسم أول أسيوط، و"طارق .ر .ا" أمين شرطة بقوات الأمن فى أسيوط و"مصطفى .م .س" 29 سنة مقيم ثان أسيوط وله محل إقامة آخر فى الإسكندرية و"محمد .س .ش" موظف بحى غرب أسيوط، و"سعيد .أ . ع" صاحب المنزل ومقيم قرية أولاد رائق.

ودلت التحريات أن المتهمين الأربعة الأول قاموا بالتنقيب فى منزل الأخير، وقاموا بوضع عروسة بلاستيك داخل كمية من الجبس، وإيهام صاحب المنزل بالعثور على تمثال أثرى واتفقوا مع الأخير على البحث عن "مشترى" للتمثال الأثرى، وقاموا بالنصب عليه وأخذوا مبلغ 74 ألف جنيه منه بحجة البحث عن المشترى.

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