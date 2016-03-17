وزير الطيران يبحث زيادة الرحلات وتبادل الخبرات مع السفير الصينى بالقاهرة

التقى الطيار حسام كمال وزير الطيران المدني، الخميس، السفير سون أي جوا سفير الصين بالقاهرة والوفد المرافق له، بمقر الوزارة، وذلك لبحث فرص التعاون بين البلدين وتعزيز الاتفاقيات الثنائية في مجال الطيران المدني وتبادل الخبرات وفرص الاستثمار.

وناقش كمال والسفير الصيني، بحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم، أهمية المشاركة والتنسيق بين الجانبين فى مجال الطيران المدني وبخاصة بعد توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين التي حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني شي جين بينغ خلال زيارته الأخيرة للقاهرة.

كما استعرض الجانبان إمكانية تعديل اتفاقية النقل الجوي وزيادة الرحلات بين البلدين إلى 21 رحلة اسبوعيًا، وتسيير رحلات يومية للشركة الوطنية مصرللطيران من القاهرة إلى بكين وجوانزو نظرًا لحجم التعاون المتوقع، والمنتظر بين الطرفين المصري والصيني ولتلبية الطلب المتزايد على النقل الجوي وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتنشيط حركة السياحة وتعميق التعاون في مجال الطيران الإقليمي وزيادة الربط مع القارة الافريقية عن طريق حركة الترانزيت عبر مطار القاهرة التي شهدت نموا متزيدا في العام الماضي وخاصة وان مصر والصين يتطلعان إلي تدعيم العلاقات في مختلف المجالات داخل القارة السمراء.

كما تضمنت الزيارة دراسة التعاون في مجال تدريب الطيارين والاستعانة بالطيارين المصريين في شركات الطيران الصينية بإعتباره سوق كبير للنقل الجوي وكذلك تبادل الخبرات والزيارات بالتنسيق مع الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران.

وأشاد السفير الصيني بعمق العلاقات بين البلدين على كافة الأصعدة وخاصة أن وزير الطيران أكد أن أجهزة الوزارة وكافة شركاتها التابعة على استعداد تام لتطوير التعاون مع قطاع الطيران المدني الصيني، بالإضافة إلى تعزيز معدلات السياحة الوافدة من الصين بإعتبارها من الأسواق السياحية الواعدة للمقصد السياحي المصري في إطار توجهات الدولة نحو تعزيز العلاقات مع دول شرق آسيا وفتح أسواق جديدة للترويج للمقاصد السياحية المصرية.

وفي هذا الصدد وجه وزير الطيران الدعوة إلي رئيس سلطة الطيران المدني الصيني لزيارة القاهرة لبحث سرعة وتذليل إجراءات تعديل اتفاقية النقل الجوي وزيادة الرحلات بين مصر والصين.

حضر اللقاء الطيار محمود طه الزناتي رئيس سلطة الطيران المدني والطيار جميل مراد رئيس الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران وشريف المغلوب رئيس القطاع التجاري بشركة مصرللطيران للخطوط الجوية.

يذكر أن الشركة الوطنية مصر للطيران تسير 3 رحلات اسبوعيا من مطار القاهرة إلى بكين و4 رحلات أسبوعيًا إلي جوانزو بالإضافة إلى رحلات شركات الطيران المصرية الخاصة التي تصل إلى نقاط أخري بالصين من مطاري الغردقة والأقصر إلى بكين وشنغهاي لنقل السائحين الصينين إلى مصر.