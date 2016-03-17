الألاف يشيعون جثمان الشهيد «شريف محمد عُمر» في جنازة عسكرية مهيبة بالأسكندرية

مراسل «ONA»:

شيع الآلاف من أهالي محافظة الأسكندرية، منذ قليل، جنازة الشهيد المقدم شريف محمد عُمر، نجل الكابتن محمد عُمر، نجم الاتحاد السكندري السابق، الخميس، في جنازةٍ عسكرية بعد استشهاده أمس، أثناء تأدية واجبه الوطني في سيناء.

وخرج الجثمان ملفوفًا في علم مصر عقب صلاة الجنازة عليه بمسجد سيدي جابر الشيخ، ليُحمل على سيارة تابعة للجيش وسط عزف فرقة الموسيقى العسكرية عددًا من المقطوعات الخاصة بالمراسم، وصولًا لأبواب المنطقة الشمالية العسكرية.

وتقدم الجنازة كل من المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ الإسكندرية، وعدد من الرياضيين، منهم الكابتن محمود الخطيب، نجم الأهلي والمنتخب المصري السابق، والكابتن شوقي غريب، نجم المنتخب المصري السابق والمدير الفني الحالي للإنتاج الحربي، رئيس غرفة الملاحة البحرية ورئيس نادي الاتحاد السابق، وطارق السيد، رئيس النادي الأوليمبي.

ورفع بعض المشاركون فى الجنازة أعلام مصر وصورة للشهيد، مرددين هتافات منها “لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله”، و”فى الجنة يا شريف”، و”الإرهابى عدو الله”.