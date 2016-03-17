سيده تضع كميه من غسول الفم بالغساله لو عرفتم السبب لفعلتم مثلها

من قبل ذكرنا لكم الكثير من المقالات عن نصائح السيدات ومشاركاتهم فى التعامل مع غسالاتهم وكيف ينظفوها ويضعون بها الثلج لكى الملابس بعد انتاج البخار من برامج التجفيف الساخنه وذكرنا انهم يضعون الخل والملح ايضا فى الغساله حتى تتعقم وتتنظف وتتخلص من الروائح الكريهة ولكن اليوم الموضوع غريب حقاً

اليوم التجربه هيا باستخدام غسول الفم ذلك الغسول الذى يستخدمه الجميع للتخلص من الجراثيم فى الفم التى تبعث الروائح الكريهة

إليك هذه الحيله المذهله، التى لا تتطلّب منك أي منتجات خاصّة باهظة الثمن وغير متوفّرة في كلّ المتاجر بقربك، إذ إنّ الحلّ يكمن في غسول الفم الخاص بكى .

فهذا المنظف اليومي لأسنانك والحريص على رائحة أنفاسك وصحة لثتك يمكنه أيضاً أن يعقّم ملابسك؛ كلّ ما عليك فعله هو وضع مقدار نصف كوب من غسول الفم داخل المكان المخصّص لمسحوق الغسيل، إلى جانب مسحوقك الإعتيادي بالطبع، وتشغيل الغسالة.ملحوظة ليس ضرورى ان يكون غسول من الغالى يمكن المضمضه الخاصه بالفم وسعرها لا يتعدى ثلاث جنيهات . مثل هذا

ولكن، قبل القيام بأي خطوة في هذا الخصوص، تأكّدي من أن الغسول الذي تستعملينه معقّم ومضاد للجراثيم أي بعلامة AntiSeptic عليه. كذلك، إحرصي على ألّا يحتوي على ملوّنات إصطناعية قد تتسبّب بتغيير في ألوان الغسيل.

واذا اردتى ان تقومى بتنظيف الغساله وتعقيمها من الجراثيم فاسكبي كوب كامل من الغسول وشغلى الغساله فقط وستكون غسالتك نظيفه ومعقمه

شبكةعيونالإخبارية

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