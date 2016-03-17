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استخراج جنين من بطن رضيعة بمحافظة بني سويف

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استخراج جنين من بطن رضيعة بمحافظة بني سويف استخراج جنين من بطن رضيعة بمحافظة بني سويف

من ضمن الأخبار الغربية والعجيبة التي نسمعها من حين لآخر والتي لاتحصل سوى مرة في كل مليون شخص أثارت حالة ولادة لرضيعة بمحافظة بني سويف جنوب القاهرة الكثير من الجدل حيث تم العثور على جنين داخل بطنها وهي في عمر 13 يوما فقط,وفي التفاصيل يقول والد الضحة المدعوا محمد علي أنه لاحظ رفقة زوجته أن طفلته الرضيعة ترفض الرضاعة او تناول أي سوائل بشكل طبيعي كما ظهر بعض الإنتفاخ على بطنها وهو الأمر الذي أقلقه فماكان عليه إلا أن ذهب بها للمستشفى لينصحوه الأطباء أن يتركها هنالك في الحضانة حتى يكتمل نموها,أما بخصوص الإنتفاخ فقد أجرى الأطباء بعد الفحوص على بطن الرضيعة فظنوا أنه ناتج عن ورم ما اضطرهم لإجراء عملية جراحية لها على الفور لإستئصاله.

في مقابل ذلك وبعد إجراء العملية كانت المفاجأة حين اكتشف الأطباء أن الأمر لايتعلق  بورم بل بجنين عمره 3 أشهر له عينان وأسنان فقام الأطباء باستئصاله.

 

من جهة أخرى قال الطبيب المختص الذي أجرى العملية للرضيعة أن وجود جنين في بطنها من الحالات النادرة جدا والتي قد لاتحصل سوى مرة في كل نصف مليون شخص حيث أن الجنين الذي وجد في بطن الرضيعة هو توأمها خصوصا وأن الأطباء شخصوا للأم أثناء فترة الحمل حملها بتوأم قبل أن تتفاجأ بولادة رضيعة واحدة,وفسر الطبيب هذا الأمر علميا بكون أنه في الحالات العادية فإن الورم الجنيني يتكون قرب منطقة تدعى العصعص إلا أنه في هذه الحلة تكون في منطقة البريتون.

 

هذا وقال الطبيب أيضا الذي أشرف على هذه الحالة أن الرضيعة ستعيش حياة طبيعية وأوضاعها الصحية مستقرة.

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