صور.. انهيار وبكاء غادة إبراهيم عقب براءتها من تهمة «الدعارة»

المراسل: عمر جمال:

دخلت الفنانة غادة إبراهيم، منذ قليل، في نوبة من البكاء عقب برأتها من تهمة إدارة مسكنها لأعمال منافية للآداب .

وانهارت إبراهيم، بحسب ما رصدته عدة «ONA»، عقب سماعها الحكم، مؤكدة أنها تعرضت للظلم وتم الزج بها في القضية دون أن تقتفرف أي ذنب.

كانت دائرة جنح دار السلام بمحكمة المعادى، قضت اليوم الخميس، برئاسة المستشار أحمد شلبي، وأمانة سر محمد زكريا، ببراءة الفنانة غادة إبراهيم المتهمة بإدارة وتأجير مسكن لممارسة الأعمال المنافية للآداب و4 آخرين.

كانت البداية منذ ما يقرب من الشهر ونصف عندما تمكنت مباحث الآداب من القبض على 4 ساقطات و4 رجال خليجيين داخل شقة دعارة، فتم إخلاء سبيل العرب وحبس المتهمات جميعًا على ذمة القضية.

وأثناء التحقيق معهن اعترفن على القواد الهارب، فأمرت النيابة بضبطه وإحضاره، وحينما ضبط أقر بأن الشقة ملك الفنانة غادة إبراهيم، وأنه قام بتأجيرها منها، فطلبت النيابة تحريات المباحث التى أكدت صحة الواقعة، بالإضافة إلى أنها شريكة معه فى الأعمال المنافية للآداب، وعلى الفور تم صدور قرار بضبطها وإحضارها إلى سراي النيابة.