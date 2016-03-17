مصرع 3 من أسرة واحدة فى حادث انقلاب سيارة بالمنشأة فى سوهاج

شهد مركز المنش جنوب محافظة سوهاج انقلاب سيارة بترعة الحاكمة خلف سنترال المنشأة، ما نتج عنه وفاة 3 أشخاص من بينهم طفلة وجميعهم من أسرة واحدة.

كان اللواء احمد أبو الفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من مركز شرطة المنشأة يفيد بانقلاب سيارة داخل إحدى الترع دائرة المركز ووجود متوفين.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد ماجد مؤمن رئيس مباحث المديرية أنه أثناء قيادة رفعت . ع . م 50 سنة سائق ويقيم جزيرة المنتصر دائرة المركز، ‏السيارة رقم 2193 هـ ع ج ملاكى، فوجئ بدراجة بخارية "توك توك" بدون لوحات معدنية فى الاتجاه المعاكس أمامه، ‏وحال مفاداته لها اختلت عجلة القيادة بيده، ما أدى لانقلابها بالترعة المجاورة للطريق.

نجم عن الحادث وفاة أسعد هاشم عبد الرحيم " 62 سنة بالمعاش ، و آمال عثمان عبد الغنى " 27 سنة ربة منزل زوجة نجل الأول، الطفلة أمل ممدوح أسعد هاشم " 4 سنوات نجلة الثانية‏، تم نقل الجثامين للمستشفى المركزى‏، بسؤال قائد السيارة أيد ما جاء بالفحص، ونفى الشبهة الجنائية، و بتوقيع الكشف الطبى على الجثامين بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق"، ولا توجد شبهة جنائية ‏فى الوفاة، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائى ذلك، و تم انتشال السيارة من الترعة والتحفظ عليها بديوان المركز، تحرر عن ذلك المحضر رقم 3120 جنح المركز لسنة 2016.

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