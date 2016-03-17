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السيسى: مصر دولة قوية تدافع ولا تعتدى وقادرة على حماية أراضيها

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السيسى: مصر دولة قوية تدافع ولا تعتدى وقادرة على حماية أراضيها السيسى: مصر دولة قوية تدافع ولا تعتدى وقادرة على حماية أراضيها

حضر الرئيس عبد الفتاح السيسى، الخميس، غداءً مع قادة وضباط الفرقاطة “تحيا ” بحضور قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، وذلك فى ختام فعاليات المناورات البحرية “ذات الصوارى”.

 وألقى الرئيس، كلمة بحسب بيان صادر عن مؤسسة الرئاسة، أشاد فيها بفعاليات المناورة التى تمت بالذخيرة الحية، مشيراً إلى أنها عكست الكفاءة القتالية لكافة الوحدات العسكرية المشاركة فيها، وأظهرت المستوى الراقى لتدريب عناصر القوات البحرية المصرية وقدرتها على حماية السواحل المصرية الممتدة والدفاع عنها ضد أى تهديدات.

 وأكد الرئيس، أن تلك المناورات تعكس رسالة مفادها أن مصر دولة قوية تدافع ولا تعتدى، وقادرة على حماية سواحلها وأراضيها والحفاظ على أمنها القومى وصون مقدرات شعبها.

 وأوضح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس وجه الشكر خلال كلمته لكافة القائمين على تنظيم مناورة “ذات الصوارى” البحرية بهذا المستوى المتقدم من التدريب والتنفيذ، والنظام والدقة فى الأداء.

وأشاد الرئيس بالقوات المسلحة المصرية، وحرصها على التسلح بأحدث أنواع الأسلحة المتطورة فى كافة أفرع القوات المسلحة البرية والبحرية والجوية، مشيراً إلى دور القوات المسلحة الفاعل والمُقدر ليس فقط فى الذود عن الوطن وحماية أرضه وشعبه، ولكن أيضاً لمساهمتها الفاعلة والنشطة فى عملية التنمية الشاملة الجارية فى مصر.

 ووجه الرئيس بمواصلة القوات المسلحة لمساهمتها فى الحفاظ على السلع الغذائية والحرص على توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وذلك للتخفيف على كاهل المواطنين محدودى الدخل، فضلاً عن زيادة عدد المنافذ لتوزيع السلع وتخفيض أسعارها من خلال تقليص تكلفة النقل.

كما أشاد الرئيس بدور القوات المسلحة فى تطوير العشوائيات، موجهاً بأهمية الانتهاء من بناء الوحدات السكنية بالمناطق العشوائية الأكثر خطراً، وذلك لحماية أرواح المواطنين وتوفير المساكن اللائقة لهم.

كما وجّه الرئيس بالانتهاء من إنشاء وحدات الإسكان الاجتماعى وفقاً للجدول الزمنى المقرر، وذلك فى إطار توفير الوحدات السكنية للشباب والمواطنين محدودى الدخل.

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