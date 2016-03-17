أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
"الأسرة" تنظر اليوم دعوى تطالب إبراهيم سعيد بزيادة نفقة نجله -
فصل مضيفة طيران بالخطوط القطرية لتأييدها للسيسي (فيديو) -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم رشاش و3 بنادق و30 كيلو بانجو في قنا -
ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. مرتضى منصور: «إبعدوا عننا السحر بتاع شبراخيت» -
سعر الدولار اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل" -
الأهلي لـ«التحرير»: سنتعاقد مع «أشرف» رغم مشاركته الإفريقية مع سموحة -
شوبير: «لو اتحاد الكرة اتحل.. هعتزل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

رئيس المراسم الملكية السعودية يصل القاهرة لبحث الملفات المشتركة

Google+ Print
رئيس المراسم الملكية السعودية يصل القاهرة لبحث الملفات المشتركة رئيس المراسم الملكية السعودية يصل القاهرة لبحث الملفات المشتركة

خالد بن صالح العباد، رئيس المراسم المالكية بالسعودية

مراسل «ONA»:

وصل مطار القاهرة الدولي، الخميس، خالد بن صالح العباد، رئيس المراسم المالكية بالسعودية، قادمًا من الرياض.

ومن المقرر، أن يلتقي “العباد”، خلال زيارته للقاهرة، عددًا من المسئولين، لبحث الملفات والقضايا المشتركة بين البلدين في مختلف الإتجاهات .
> كما يبحث “العباد”، تفاصيل زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز، العاهل السعودي للقاهرة، والتي تبدأ مطلع شهر أبريل المقبل .
> وصرحت مصادر أمنية بالمطار، بأن وصل “العباد”، على متن طائرة خاصة من الرياض، أن تم إنهاء إجراءات وصوله باستراحة كبار الزوار بالمطار.

كما صرحت بأن كان في استقبال رئيس المراسم المالكية بالسعودية، بالمطار، أحمدالقطان، السفير السعودي بالقاهرة.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة