رئيس المراسم الملكية السعودية يصل القاهرة لبحث الملفات المشتركة

مراسل «ONA»:

وصل مطار القاهرة الدولي، الخميس، خالد بن صالح العباد، رئيس المراسم المالكية بالسعودية، قادمًا من الرياض.

ومن المقرر، أن يلتقي “العباد”، خلال زيارته للقاهرة، عددًا من المسئولين، لبحث الملفات والقضايا المشتركة بين البلدين في مختلف الإتجاهات .

> كما يبحث “العباد”، تفاصيل زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز، العاهل السعودي للقاهرة، والتي تبدأ مطلع شهر أبريل المقبل .

> وصرحت مصادر أمنية بالمطار، بأن وصل “العباد”، على متن طائرة خاصة من الرياض، أن تم إنهاء إجراءات وصوله باستراحة كبار الزوار بالمطار.

كما صرحت بأن كان في استقبال رئيس المراسم المالكية بالسعودية، بالمطار، أحمدالقطان، السفير السعودي بالقاهرة.