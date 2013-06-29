د.محمد المغاورى: نقص اليود فى الجسم يصيب السيدات أكثر من الرجال

أرسلت قارئة تسأل، ماذا يحدث إذا نقص اليود فى الجسم؟ وهل يوجد فرق بين إصابة السيدات عن الرجال بهذا المرض؟

نقص اليود فى جسم الإنسان مرض شائع يعانى منه الكثير من المرضى، ويعانى منه الرجال والنساء أيضا، ولكن يجب أن نعلم أن السيدات هن الأكثر عرضة الإصابة بنقص نسبة اليود لديهن عن الرجال، إلا أن هذا المرض من الأمراض المنتشرة نوعا ما، هذا ما أكده الدكتور محمد المغاورى عبده استشارى الجراحة العامة وأمراض الأوعية الدموية بمستشفى أحمد ماهر التعليمى.

وأضاف الدكتور محمد أن هناك مشكلة قد تواجه بعض السيدات فى نسبة اليود، لأنه من الشائع أن يحدث نزول حاد فى نسبته أثناء فترات الحمل، لذا يعتبر الكثير من الأطباء أن هذا المرض أكثر انتشارا بين السيدات عنه فى الرجال.

إلا أنه يجب الإشارة أيضا إلى أن نقص اليود فى جسم الإنسان من الممكن جدا، بل إنه من الشائع أن يحدث بصفة طبيعية عند الوصول إلى مرحلة البلوغ الطبيعية مما يعمل على الإصابة بتضخم واضح فى الغدة الدرقية، وهنا يكتشف الطبيب هذه المشكلة من خلال فحص المريض فحصا كاملا، والقيام بعمل أشعة على الغدة أو إجراء تحليل هرمونى دقيق لها، أو اللجوء فى بعض الحالات إلى المسح الذرى عليها إذا لزم الأمر ومحاولة علاج المشكلة.

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