محافظ بورسعيد يتفقد منطقة الحراسات للحد من التهريب

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد يرافقه العميد محمد الألفى مدير إدارة شرطة، محور قناة السويس منطقة خط الحراسات للحد من عمليات التهريب الممنهج.

وأكد المحافظ فى بيان للمحافظة اليوم، سرعة الإنتهاء من كافة الأعمال الإنشائية لخط الحراسات، وإغلاق كافة الثغرات والمدقات المخالفة التى تستخدم فى أعمال التهريب ومتابعتها بصورة دائمة من قوات أمن الموانى والقبض علي المخالفين واحباط اي محاولات لاقامة مدقات جديدة للتهريب.

وأصدر المحافظ تعليمات للمهندس محمد الأخرس رئيس قطاع الكهرباء ببورسعيد، بسرعة الإنتهاء من توصيل التيار الكهربائى على طول إمتداد السور، حتي تتمكن أمن الموانئ من إحكام سيطرتها خلال ساعات الليل وتامين الخط ضد الخارجين على القانون.

وأكد المحافظ أنه تم الإنتهاء من 85% من أعمال الإنشاءات بسور الحراسات، على أن يتم الإنتهاء من باقى السور خلال مدة 30 يوما، وشدد المحافظ على تأمين المنطقة المحيطة بمنفذ اللنش الجمركى ببحيرة المنزلة.