الأم المثالية بالقليوبية: انفصلت عن زوجى منذ 18 عام وعشت حياتى لابنى

أكدت ماجده شوقى مصطفى الأم المثاليه على مستوى محافظة القليوبية أنها عاشت حياتها كلها لابنها فقط بعد أن انفصلت عن زوجها منذ 18 عام وكان عمره 6 سنوات وبعد أن التحق بالمرحله الابتدائية وتابعته فى التعليم حتى حصل على المركز الأول فى الابتدائية وكذالك فى الإعدادية وحتى الثانوية حصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية بحصوله على 101% قسم أدبى والتحق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وهو الأن يستعد لمناقسة الماجستير.

وقالت ماجده: إننى لم أكن أتوقع أن يتم اختيارى كأم مثالية على مستوى محافظة القليوبية وأن أمثل أمهات مصر على مستوى المحافظة لأن ابنى الوحيد هو الذى قدم لى فى المسابقة دون علمى، مضيفة أنها تعمل موظفة اداريه بمديرية الشباب والرياضة فى المحافظة وعمرها الأن 57 عاما وتقيم فى مدينة بنها.

وتابعت: لى ابن وحيد "أحمد" وهو كل حياتى ودنيتى وأملى فى الحياة بعد أن طلقنى زوجى، قررت أن أعيش له حياتى كلها وأوهبها له ولذلك وقفت بجانبه فكان الأول فى جميع مراحل التعليم المختلفة حتى التحق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وهو الأن يستعد لمناقشة رسالة الماجستير.

وأضافت قائله: ربنا عوض تعبى بهذا التكريم، كما دعت لمصر بالازدهار والتقدم وأن يوفق رئيس مصر لما فيه الخير لكل المصريين.

- وزيرة التضامن: 1000 متسابقة تقدمن للحصول على لقب "الأم المثالية"

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