أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
"الأسرة" تنظر اليوم دعوى تطالب إبراهيم سعيد بزيادة نفقة نجله -
فصل مضيفة طيران بالخطوط القطرية لتأييدها للسيسي (فيديو) -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم رشاش و3 بنادق و30 كيلو بانجو في قنا -
ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. مرتضى منصور: «إبعدوا عننا السحر بتاع شبراخيت» -
سعر الدولار اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل" -
الأهلي لـ«التحرير»: سنتعاقد مع «أشرف» رغم مشاركته الإفريقية مع سموحة -
شوبير: «لو اتحاد الكرة اتحل.. هعتزل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

محمد بن راشد يستقبل رئيس طاجيكستان

Google+ Print
محمد بن راشد يستقبل رئيس طاجيكستان محمد بن راشد يستقبل رئيس طاجيكستان

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في قصر سموه في زعبيل ظهر اليوم الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان.

وقد أجرى سموه والرئيس الضيف بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، مباحثات مطولة تناولت العلاقات الثنائية وأهم القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خاصة فيما يتصل بالأمن والسلام ومكافحة الارهاب.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية