محمد بن راشد يستقبل رئيس طاجيكستان

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في قصر سموه في زعبيل ظهر اليوم الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان.

وقد أجرى سموه والرئيس الضيف بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، مباحثات مطولة تناولت العلاقات الثنائية وأهم القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خاصة فيما يتصل بالأمن والسلام ومكافحة الارهاب.