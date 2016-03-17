وفاة شخصين في حادثين منفصلين بأم القيوين

لقي شابان مصرعيهما في حادثين منفصلين، احدهما عربي الجنسية (23)عاما والاخر اسيوي (31) عاما؛ حيث وقع الحادثان في منطقتي بياته والصناعية القديمة بأم القيوين.

وقال المقدم سعيد عبيد مدير ادارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين إن غرفة العمليات تلقت بلاغا في الثامنة والنصف مساء أمس الاربعاء يفيد بوقوع حادث مروري على شارع الشيخ زايد بالقرب من منطقة بياته باتجاه فلج المعلا، وعلى ضوء ذلك انتقلت سيارات الاسعاف والشرطة الى الموقع، لافتا الى ان سبب الحادث يرجع الى انحراف المركبة واصطدامها بآلية ثقيلة ما أسفر عن وفاة السائق من الجنسية العربية في الموقع.

واوضح ان الحادث الثاني وقع في الصناعية القديمة عند الحادية عشرة والنصف مساء نتيجة للسرعة الزائدة لإحدى المركبات ما ادى الى دهس شخص من الجنسية الاسيوية؛ واصطدام 3 مركبات.

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