أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
"الأسرة" تنظر اليوم دعوى تطالب إبراهيم سعيد بزيادة نفقة نجله -
فصل مضيفة طيران بالخطوط القطرية لتأييدها للسيسي (فيديو) -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم رشاش و3 بنادق و30 كيلو بانجو في قنا -
ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. مرتضى منصور: «إبعدوا عننا السحر بتاع شبراخيت» -
سعر الدولار اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل" -
الأهلي لـ«التحرير»: سنتعاقد مع «أشرف» رغم مشاركته الإفريقية مع سموحة -
شوبير: «لو اتحاد الكرة اتحل.. هعتزل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

محمد بن راشد يقدم واجب العزاء في شهيدي الوطن محمد الحمودي وزايد الكعبي

Google+ Print
محمد بن راشد يقدم واجب العزاء في شهيدي الوطن محمد الحمودي وزايد الكعبي محمد بن راشد يقدم واجب العزاء في شهيدي الوطن محمد الحمودي وزايد الكعبي

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، واجب العزاء في الشهيد البطل ملازم أول طيار محمد عبيد محمد العضب الحمودي الذي قضى شهيدا أثناء أداء واجبه الوطني والقومي في الدفاع عن الحق والشرعية في اليمن الشقيق.

فقد قام سموه عصر اليوم يرافقه ولي عهده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، بزيارة مجلس عزاء الشهيد في منطقة دبا الحصن في إمارة الشارقة.

 وأعرب سموه لأسرة وذوي الشهيد عن صادق عزائه ومواساته راجيا المولى تبارك وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته " إنا لله وإنا إليه راجعون ".

كما قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ومرافقوه واجب العزاء في الشهيد البطل رائد طيار زايد علي سعيد الكعبي الذي ارتقى شهيدا مدافعا عن الحق والشرعية في اليمن الشقيق في صفوف قواتنا المسلحة الباسلة المشاركة في التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية الشقيقة.

فقد قام سموه اليوم بزيارة مجلس عزاء الشهيد الكعبي في منطقة مربح بإمارة الفجيرة إذ أعرب سموه لأسرة وذوي الشهيد البطل عن صادق عزائه ومواساته مبتهلا إلى الخالق سبحانه وتعالي أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه وأن ينزله منزلة الأبرار والأخيار والأطهار " إنا لله وإنا إليه راجعون".

وأكد صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي خلال تجاذبه أطراف الحديث وأسرتي الشهيدين المغوارين أن دولتنا الحبيبة بقيادتها وشعبها ستظل منارة للسلام والعدالة والتعايش مهما عظمت التحديات الاقليمية والدولية .. منوها سموه ببسالة قواتنا المسلحة وتضحياتها وولائها لتراب هذا الوطن العزيز الذي لا يعز عليه عزيز ولا يغلو على ترابه أي غال.

وقال سموه : " إننا في دولة الامارات سنظل نؤمن ونتمسك بقوة الارادة لكننا نرفض إرادة القوة".
>  

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة