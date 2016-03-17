محمد بن راشد يقدم واجب العزاء في شهيدي الوطن محمد الحمودي وزايد الكعبي

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، واجب العزاء في الشهيد البطل ملازم أول طيار محمد عبيد محمد العضب الحمودي الذي قضى شهيدا أثناء أداء واجبه الوطني والقومي في الدفاع عن الحق والشرعية في اليمن الشقيق.

فقد قام سموه عصر اليوم يرافقه ولي عهده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، بزيارة مجلس عزاء الشهيد في منطقة دبا الحصن في إمارة الشارقة.

وأعرب سموه لأسرة وذوي الشهيد عن صادق عزائه ومواساته راجيا المولى تبارك وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته " إنا لله وإنا إليه راجعون ".

كما قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ومرافقوه واجب العزاء في الشهيد البطل رائد طيار زايد علي سعيد الكعبي الذي ارتقى شهيدا مدافعا عن الحق والشرعية في اليمن الشقيق في صفوف قواتنا المسلحة الباسلة المشاركة في التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة.

فقد قام سموه اليوم بزيارة مجلس عزاء الشهيد الكعبي في منطقة مربح بإمارة الفجيرة إذ أعرب سموه لأسرة وذوي الشهيد البطل عن صادق عزائه ومواساته مبتهلا إلى الخالق سبحانه وتعالي أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه وأن ينزله منزلة الأبرار والأخيار والأطهار " إنا لله وإنا إليه راجعون".

وأكد صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي خلال تجاذبه أطراف الحديث وأسرتي الشهيدين المغوارين أن دولتنا الحبيبة بقيادتها وشعبها ستظل منارة للسلام والعدالة والتعايش مهما عظمت التحديات الاقليمية والدولية .. منوها سموه ببسالة قواتنا المسلحة وتضحياتها وولائها لتراب هذا الوطن العزيز الذي لا يعز عليه عزيز ولا يغلو على ترابه أي غال.

وقال سموه : " إننا في دولة الامارات سنظل نؤمن ونتمسك بقوة الارادة لكننا نرفض إرادة القوة".

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