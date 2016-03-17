رئيس المراسم الملكية بالسعودية يصل القاهرة للإعداد لزيارة الملك سلمان

وصل مطار القاهرة الدولى، اليوم الخميس، خالد بن صالح العباد رئيس المراسم المالكية بالسعودية، قادمًا من الرياض، فى زيارة للقاهرة للقاء عدد من المسئولين لبحث الملفات والقضاياالمشتركة بين البلدين فى مختلف الاتجاهات .

وصرحت مصادر أمنية بالمطار، بأن العباد وصل على طائرة خاصة من الرياض، وتم إنهاء إجراءات وصوله باستراحة كبار الزوار بالمطار، وكان فى استقباله بالمطار أحمد القطان السفير السعودى بالقاهرة.

ويبحث العباد خلال زيارته بالقاهرة تفاصيل زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز العاهل السعودى للقاهرة، والتى تبدأ مطلع شهر أبريل المقبل .

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