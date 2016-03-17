بالصور..قائد القوات البحرية يسلم السيسي سلاح "الضفادع البشرية" كهدية تذكارية

سلم اللواء أسامة منير ربيع قائد القوات البحرية، هدية تذكارية للرئيس عبد الفتاح السيسى، وهى سلاح "الضفادع البشرية".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى شارك صباح اليوم الخميس، فعاليات المناورة البحرية بالذخيرة الحية "ذات الصوارى" التى ينفذها عدد كبير من القطع البحرية من مختلف الطرازات، وعلى رأسها الفرقاطة "تحيا مصر"، وباشتراك عناصر من الوحدات الخاصة البحرية وطائرات اكتشاف ومكافحة الغواصات‏.

و‏تضمنت المناورة العديد من الأنشطة والبيانات العملية للتدريب على مهام العمليات، من بينها تأمين نطاق القوات البحرية، وخطوط المواصلات وحركة النقل البحرى، وتأمين الوحدات البحرية ضد مخاطر الألغام، وتنفيذ جميع الدفاعات بالبحر ضد الأهداف المعادية، وتنفيذ رمايات بالصواريخ السطح سطح، والسطح جو، والمدفعيات والطوربيدات وقذائف الأعماق. حضر المناورة الفريق أول صدقى صبحى وزير الدفاع والإنتاج الحربى القائد العام للقوات المسلحة، والفريق محمود حجازى رئيس الأركان، وكبار قادة القوات المسلحة.

وفور وصوله، رفع الرئيس العلم المصرى على الفرقاطة "تحيا مصر"؛ احتفالاً بانضمامها إلى القوات البحرية، واستعرض دحرس الشرف وضباط الفرقاطة. وقلد الرئيس اللواء أ.ح بحرى أسامة منير ربيع قائد القوات البحرية رتبة الفريق.

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