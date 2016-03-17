السيسى: القدرة العسكرية أحد الركائز الأساسية لحماية الدولة المصرية

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلي للقوات المسلحة، الخميس، المناورة البحرية بالذخيرة الحية ” ذات الصواري 2015 ” التي نفذتها عشرات القطع البحرية من مختلف الطرازات وباشتراك عناصر الوحدات الخاصة البحرية والهليكوبتر المسلح وطائرات اكتشاف ومكافحة الغواصات.

وتضمنت المناورة، العديد من الأنشطة والبيانات العملية للتدريب علي مهام العمليات والتي من بينها تأمين نطاق القوات البحرية وخطوط المواصلات وحركة النقل البحرى وتأمين الوحدات البحرية ضد مخاطر الألغام وتنفيذ جميع الدفاعات بالبحر ضد الأهداف المعادية بالصواريخ السطح سطح والسطح جو والمدفعيات والطوربيدات وقذائف الأعماق .

بدأت المراسم، بحسب تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الخميس، بوصول القائد الأعلي للقوات المسلحة إلي قيادة القوات البحرية حيث كاف في استقبالة الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة والفريق أسامة ربيع قائد القوات البحرية .

وقام الرئيس السيسى برفع علم مصر على متن الفرقاطة فريم ” تحيا مصر” التى تشارك لأول مرة فى أنشطة وفاعليات المناورة , وإستمع إلى عرض تتضمن الفكرة التكتيكية المناورة التي تقدم صورة واقعية لما تقوم به القوات البحرية من أنشطة تدريبية ومهام قتالية لحماية السواحل المصرية بالبحرين المتوسط والأحمر والمجري الملاحي لقناة السويس كما تفقد غرفة عمليات الفرقاطة ” تحيا مصر” والتى تتميز بتقنيات عالية وقدرات قتالية فائقة تمكنها من تنفيذ كافة المهام التي تسند إليها تحت مختلف الظروف البحرية .

وألقي اللواء اسامة منير ربيع قائد القوات البحرية كلمة أكد حرص القيادة العامة للقوات المسلحة علي تطوير وتحديث القدرات القتالية للقوات البحرية وفقا لأحدث المنظومات العالمية مؤكدا أن رجال القوات البحرية بما يملكوه من تدريب راق ووحدات وأسلحة بحرية تواكب احدث القطع البحرية بالعالم يمارسون مهامهم بكل قوة وحزم لحماية سواحل مصر ومياهها الاقليمية ضد أى أعمال عدائية خارجية أو داخلية .

وأشار إلي أهمية المناورة في التأكد من قدرة جميع العناصر المقاتلة والتخصصية داخل القوات البحرية علي مواكبة التطور المتسارع في نظم وأساليب القتال البحري بما يتناسب مع طبيعة العدائيات والتهديدات البحرية المحتملة .

“تأمين المسطح المائي لميناء الاسكندرية”

بدأت البيانات والأنشطة التخصصية للمناورة ” ذات الصواري 2015 ” بعرض اجراءات الدفاع والحراسة للمسطح المائي لميناء الاسكندرية , وشاهد الرئيس السيسي من علي متن الفرقاطة ” تحيا مصر ” إجراءات تأمين الميناء والممرات الملاحية والسفن المتحركة عبر الميناء من تهديدات المتسللين ومخاطر العائمات المعادية من خلال عمل الدوريات المتحركة ونقاط المراقبة الساحلية ولنشات المرور لتأمين المسطح المائى للميناء وإلقاء العبوات المتفجرة المضادة للضفادع البشرية المعادية .

كذلك إجراءات السفينة للدفاع ضد العائمات السريعة المشتبه بها التي تقترب من السفينة والتعامل معها وفقا لقواعد الإشتباك باستخدام الأسلحة الخفيفة لعدم الامتثال للانذار الموجه لها ودفع لنشات المرور السريعة لمطاردة العائمات المشبوهة واقتيادها إلى أقرب ميناء لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها .

“صائدات الألغام“

وتضمنت المناورة قيام مجموعة من الوحدات البحرية وصائدات الألغام بتأمين الممرات البحرية والبواغيز وطرق الاقتراب من مخاطر الالغام البحرية والتأكد من خلو الممر الملاحي من الألغام حيث قامت احدي السفن صائدة الألغام باكتشاف وتمييز عدد من الألغام والتعامل معها بإبطال مفعولها أوتدميرها.

“الفرقاطة ” تحيا مصر ” تعارض إحدى السفن المشتبه بها”

وتأكيدا لسيطرة القوات البحرية علي المياة الإقليمية والاشتراك مع الأجهزة المعنية في الحفاظ علي الأمن القومي المصري تم استعراض كيفية التعامل مع ورد معلومات تفيذ بالإشتباه في إحدي السفن وعلي متنها أسلحة وبضائع غير قانونية حيث تم استعراض كيفية صدرور الأوامر علي الفور من القيادة العامة باعتراض السفينة المشتبه بها وتفتيشها.

كما قامت الفرقاطة ” تحيا مصر ” بالتوجه لموقع السفينة المشبوهة واعتراضها، وإنزال جماعات الصاعقة البحرية لتنفيذ الإقتحام السطحي للسفينة باستخدام اللنشات السريعة وتنفيذ إجراءات حق الزيارة والتفتيش حيث افاد قائد قوة الإقتحام أنها تقوم بأعمال تخالف قوانين الدولة، وتم السيطرة على الطاقم وحجزهم بمقدم السفينة وإقتيادها الميناء لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها .

“اكتشاف ومكافحة إحدى الغواصات المعادية“

كما تم عرض واحدة من أعقد المهام التي تكلف بها القوات البحرية حيث قام تشكيل من المدمرات والقناصات بالبحث عن وتدمير الغواصات المعادية وذلك لسرية عمل الغواصات تحت سطح الماء وصعوبة إكتشافها وتعتمد عملية الكشف على الأحوال الجومائية والهيدرولوجية لمنطقة البحث عن الغواصات مما يتطلب تزويد الوحدات البحرية بأجهزة سونار متطورة وذات إمكانيات فنية وتقنية عالية .

وأقلعت طائرة هليكوبتر من سطح أحد الفرقاطات لتأكيد موقع الغواصة المكتشفة باستخدام السونار واطلاق طوربيد من الطائرة على الصدى المكتشف وقامت احدي المدمرات باطلاق طوربيد صاروخي علي الغواصة المعادية وتأمين موقع الغواصة المعادية باطلاق مجموعة من قذائف الأعماق الصاروخية من وحدات قنص الغواصات للتأكد من تدميرها .

“إنزال جماعات الضفادع البشرية من غواصة وهليكوبتر لتنفيذ ضربة مؤثرة في العمق”

وفى توقيت متزامن تنسيق يعكس التعاون الكامل بين الأفرع الرئيسية لتنفيذ مهمة قتالية في العمق تم استعراض كيفية إنزال المجموعات القتالية من الضفادع البشرية ومعهم معداتهم جوا باستخدام احدي الطائرات الهليكوبتر وبحرا بواسطة غواصة فى وضع الشنور “الطفو”، لتوجيه ضربات مؤثرة وفعالة ضد الوحدات البحرية المعادية فوق وتحت السطح .

“رمايات بالذخيرة الحية ضد اهداف جوية وسطحية”

وفي منطومة متكاملة تعكس مستوي الكفاءة القتالية العالية قامت مجموعة من لنشات الصواريخ من طراز سليمان عزت والتي انضمت للخدمة حديثا ضمن اسطول القوات البحرية بتنفيذ رمايات سطح/سطح بالذخيرة الحية وبالأعيرة المختلفة أظهرت مدي الدقة في إصابة الأهداف والتعامل معها وتنفيذ المهام القتالية والنيرانية في الوقت والمكان المحددين بكفاءة عالية.

كما قامت الوحدات البحرية باستعراض كيفية التصدي لهجوم جوي معادي وذلك بإستخدام وسائل وأسلحة الدفاع الجوي الذاتية الموجودة بالسفن والصواريخ سطح / جو قريبة المدي والمدفعية المضادة للطائرات .

وفي نهاية المناورة قامت الوحدات البحرية المشاركة بالمرور مصطفة بسرعات محددة وخط سير ثابت أمام الفرقاطة”تحيا مصر” لتقديم التحية للقائد الأعلي للقوات المسلحة باستخدام المشاعل الضوئية والأعلام والصفارات البحرية

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن القدرة العسكرية هى أحد الركائز الأساسية لحماية الدولة المصرية، مؤكدا الثوابت المصرية تجاه تعزيز علاقات التعاون الإستراتيجي والعسكري مع الدول الشقيقة والصديقة لمواجهة المخاطر والتحديات التي تهدد الأمن القومي المصري والعربي والحفاظ علي الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

وأشاد بالأداء المتميز لمقاتلو القوات البحرية في حماية حدود مصر الساحلية خاصة في سيناء وتأمين المجري الملاحي لقناة السويس وفرض قوانين الدولة فى المياه الإقليمية، مشيرا إلى حرص مصر على تطوير القوات البحرية فى شتى المجالات ومواكبة التقدم العلمى والتقنى لتظل القادرة على تنفيذ كل ما تكلف به من مهام سلما وحربا.

حضر المناورة عدد من الوزراء والمحافظين وقادة الافرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة .