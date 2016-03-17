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القبض على بائع متجول بحوزته 12 كيلو جرام بانجو فى دشنا

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القبض على بائع متجول بحوزته 12 كيلو جرام بانجو فى دشنا القبض على بائع متجول بحوزته 12 كيلو جرام بانجو فى دشنا
تمكن قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن قنا بإشراف اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية من ضبط بائع متجول بمركز دشنا بحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة قبل ترويجها على عملائه.

تلقى اللواء صلاح الدين حسان مدير أمن قنا إخطارا يفيد تمكن قوة أمنية من مديرية أمن قنا برئاسة النقيب محمد عبد الباسط وكيل القسم والنقيبان أحمد خضير ومحمود موسى من ضبط رفاعى ر م 32 سنه بائع متجول بعد العثور بحوزته على 3 لفافات من البانجو المخدر وزنت 12 كيلو جرام قبل ترويجها على عملائه، وجارى تحرير محضر بالواقعة و إخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات بعد التحفظ على المتهم والمضبوطات .

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