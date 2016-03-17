أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
"الأسرة" تنظر اليوم دعوى تطالب إبراهيم سعيد بزيادة نفقة نجله -
فصل مضيفة طيران بالخطوط القطرية لتأييدها للسيسي (فيديو) -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم رشاش و3 بنادق و30 كيلو بانجو في قنا -
ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. مرتضى منصور: «إبعدوا عننا السحر بتاع شبراخيت» -
سعر الدولار اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل" -
الأهلي لـ«التحرير»: سنتعاقد مع «أشرف» رغم مشاركته الإفريقية مع سموحة -
شوبير: «لو اتحاد الكرة اتحل.. هعتزل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

انهيار جزئى لعقار سكنى بإمبابة دون وقوع إصابات

Google+ Print
انهيار جزئى لعقار سكنى بإمبابة دون وقوع إصابات انهيار جزئى لعقار سكنى بإمبابة دون وقوع إصابات
انهارت بلكونة بالطابق الأخير لعقار مكون من 3 طوابق بشارع الحصرى التابع لدائرة قسم إمبابة، وانتقلت 3 سيارات إنقاذ تابعة للإدارة العامة للحماية المدنية إلى مكان الحادث.

تلقى اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية بالجيزو بلاغا من غرفة النجدة بانهيار جزئى لعقار بإمبابة، وعلى الفور انتقل العميد هانى سعيد مدير قطاع الإطفاء وبصحبته رجال الإنقاذ والإطفاء إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين انهيار بلكونة بالعقار ولم ينتج عنه أى إصابات.


>- بالصور.. المياه الجوفية تتسبب فى انهيار منزلين ببنى سويف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365