انهيار جزئى لعقار سكنى بإمبابة دون وقوع إصابات

انهارت بلكونة بالطابق الأخير لعقار مكون من 3 طوابق بشارع الحصرى التابع لدائرة قسم إمبابة، وانتقلت 3 سيارات إنقاذ تابعة للإدارة العامة للحماية المدنية إلى مكان الحادث.

تلقى اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية بالجيزو بلاغا من غرفة النجدة بانهيار جزئى لعقار بإمبابة، وعلى الفور انتقل العميد هانى سعيد مدير قطاع الإطفاء وبصحبته رجال الإنقاذ والإطفاء إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين انهيار بلكونة بالعقار ولم ينتج عنه أى إصابات.

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