تأجيل محاكمة 21 متهما بأحداث شارع السودان لجلسة 12 أبريل

أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة محاكمة 21 متهما فى القضية المعروفة بـ"أحداث شارع السودان" لجلسة 12 أبريل المقبل مرافعة النيابة العامة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبد الرحمن صفوت الشربينى، وبسكرتارية أحمد صبحى عباس.

كانت النيابة العامة فى القضية 12033 لسنة 2015 العجوزة اتهمت محمد السيد عبد السلام و20 متهماً آخرين فى أمر الإحالة، بأنهم قاموا بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية المؤسسة على خلاف أحكام القانون، والتى تهدف لقلب نظام الحكم والإضرار بالوحدة الوطنية، كما اتهمتهم بحيازة أسلحة وذخائر و تعطيل حركة المرور واستعمال القوة و العنف ضد موظفين عموميين، وكذلك الاشتراك فى تجمهر غرضه ارتكاب جرائم القتل و التخريب.

الجدير بالذكر أن المتهمين بالقضية 21 متهماً من بينهم 13 محبوسا.

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