عامل يطلق وابلا من النيران على آخر بسبب خلافات مالية بقنا

استقبلت مستشفى نجع حمادى العام اليوم، عاملا مصابا بعدة طلقات نارية وفى حالة صحية سيئة، بعد أن قام آخر بإطلاق وابل من الأعيرة النارية عليه بسبب خلافات مالية.

تلقى اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول سعودى وزيرى محروس 40 سنة عامل مصابا بعدة طلقات نارية وفى حالة صحية سيئة، وأفادت التحريات التى قادها العقيد إبراهيم سليمان رئيس فرع البحث الجنائى بمركز نجع حمادى، أن وراء ارتكاب الواقعة "سعودى محمد التقى" 29 سنة، بعد أن قام بإمطاره بوابل من الأعيرة النارية بسبب خلافات مالية قديمة، تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم فى الجريمة عبارة عن بندقية آلية.

جارى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات بعد التحفظ على المتهم والسلاح النارى.

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