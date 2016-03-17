أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
"الأسرة" تنظر اليوم دعوى تطالب إبراهيم سعيد بزيادة نفقة نجله -
فصل مضيفة طيران بالخطوط القطرية لتأييدها للسيسي (فيديو) -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم رشاش و3 بنادق و30 كيلو بانجو في قنا -
ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. مرتضى منصور: «إبعدوا عننا السحر بتاع شبراخيت» -
سعر الدولار اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل" -
الأهلي لـ«التحرير»: سنتعاقد مع «أشرف» رغم مشاركته الإفريقية مع سموحة -
شوبير: «لو اتحاد الكرة اتحل.. هعتزل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

عامل يطلق وابلا من النيران على آخر بسبب خلافات مالية بقنا

Google+ Print
عامل يطلق وابلا من النيران على آخر بسبب خلافات مالية بقنا عامل يطلق وابلا من النيران على آخر بسبب خلافات مالية بقنا
استقبلت مستشفى نجع حمادى العام اليوم، عاملا مصابا بعدة طلقات نارية وفى حالة صحية سيئة، بعد أن قام آخر بإطلاق وابل من الأعيرة النارية عليه بسبب خلافات مالية.

تلقى اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول سعودى وزيرى محروس 40 سنة عامل مصابا بعدة طلقات نارية وفى حالة صحية سيئة، وأفادت التحريات التى قادها العقيد إبراهيم سليمان رئيس فرع البحث الجنائى بمركز نجع حمادى، أن وراء ارتكاب الواقعة "سعودى محمد التقى" 29 سنة، بعد أن قام بإمطاره بوابل من الأعيرة النارية بسبب خلافات مالية قديمة، تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم فى الجريمة عبارة عن بندقية آلية.

جارى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات بعد التحفظ على المتهم والسلاح النارى.


>- كشف غموض العثور على جثة شاب ملقاة بالزراعات بنجع حمادى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365