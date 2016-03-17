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تأجيل طعن يطالب بإسقاط عضوية مقيم دعوى حل مجلس إدارة الأهلى لـ 24أبريل

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تأجيل طعن يطالب بإسقاط عضوية مقيم دعوى حل مجلس إدارة الأهلى لـ 24أبريل تأجيل طعن يطالب بإسقاط عضوية مقيم دعوى حل مجلس إدارة الأهلى لـ 24أبريل
قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة من الممثل القانونى للنادى الأهلى، لإسقاط عضوية أحمد هلال صاحب حكم بطلان انتخابات النادى وحل مجلس إدارته، لعدم سداده اشتراكات النادى لجلسة 24 أبريل المقبل.
>وذكرت الدعوى أن هلال لم يقم بتسديد الاشتراكات المطلوبة منه وفقا للائحة النادى، ودفع المطعون ضده أمام المحكمة بكيدية الدعوى لصدور حكم لصالحه ببطلان الانتخابات وحل مجلس إدارة النادى.
>- تشريع مجلس الدولة فى حالة انعقاد دائم للانتهاء من اللائحة الداخلية للبرلمان

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